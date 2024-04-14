麥浪是一個五歲的頑童，他聰明、活潑、可愛，很討人喜愛。麥浪和父母住在美國西部聖地牙哥 （San Diego）的老城區（Old Town），一家三口過著安逸的生活。

每天吃完早餐，媽媽開車送他到學前班，他自己一個人雄糾糾、氣昂昂地走進教室，不需要媽媽的陪同，一進教室就和老師打招呼或者做個鬼臉，逗老師開心。

老師是一個胖乎乎、笑咪咪、皮膚白晳的六十歲左右婦女，說她是學前班的老師，還不如說是一個慈祥、和藹可親的奶奶。她很喜愛麥浪，一見到孩子就會給他們一個擁抱和一個親吻。鈴聲響起，小朋友按照自己的座位坐好，認真聽老師講故事，或者老師彈琴、唱歌給孩子們聽，有時也會請小朋友拿起筆學著畫圖。老師看著孩子們都很認真、專心地畫畫，心中十分高興。

突然間，老師發現麥浪不見了，他的座位上沒有人，她趕忙環顧四周，又去廁所尋找，都沒有看到麥浪。麥浪到底跑哪兒去了？她著急了，忙問其他小朋友有沒有看到？一個小朋友用手指向一個大台子，告訴老師他在那兒。老師急忙上前俯身一看，居然看到麥浪妥妥地坐在台子底下，手拿一個平板電腦在玩遊戲，老師叫他出來，他根本沒有聽到，還在那兒咧嘴開懷大笑。於是老師耐心地把麥浪抱出來，並對他說：「好孩子，等下課後或者回到家再玩，好嗎？」麥浪躺在老師的懷裡繼續撒嬌。

晚上，牆上的掛鐘敲響了九下，媽媽叫麥浪回到自己的房間準備睡覺，漱洗完畢，媽媽看到麥浪爬上了床，幫他蓋好被子，隨手關上燈，把房門輕輕地帶上。

大約十一點左右，大門的鈴聲響起，爸爸在睡夢中被驚醒，嘴裡嘀咕著，半夜三更誰會來敲門？爸爸披上外套，把門打開，在昏暗的路燈下看到不遠處停了幾輛汽車，門口有好幾個外賣人員正排著隊，一個個手中托著扁平的方紙盒，送來了各種不同口味的披薩、冰淇淋還有蘋果派。

「到底怎麼回事？」爸爸疑惑地用手摸著腦袋。他對外賣人員說：「我們沒有叫外賣，你們搞錯了，我們晚上不需要這些食物。」外賣人員核對了門牌、地址，說道：「不會錯的，我們收到了訂單，你們已經付過款了。」

無奈之下，爸爸忽然想起了什麼？他趕緊到麥浪的房間，此時麥浪正忙碌地撥動著手機，原來麥浪在手機上輸入了他喜歡的各種食品。

爸爸把兒子叫到客廳，嚴厲地訓斥麥浪，叫他好好反省。此時，門鈴再次響起，兒子高聲喊：「爸爸，快去開門，看看我喜歡的義大利 披薩有沒有送來？」還加了一句「你們別忘了付小費給外送的小哥哥。」老爸心想，我到底該哭還是該笑？