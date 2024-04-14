我在二○一八年退休 ，因為長期汲汲營營於工作，忙著為五斗米折腰，所以沒有時間去認識新朋友或是經營朋友圈。退休後可以開始享受不同的生活，在每個星期六早上，我就跟著太太一起去打太極拳，結果認識了張教授。一聊之下，我和張教授竟然是同一所高中畢業，他高我四屆，我們在台灣的家也離得很近，所以在地緣上的交集，有了一些共同的話題。

每個星期二，張教授都會去參加社區退休華人團體舉辦的登山健行，經過他的介紹，我也開始每個星期跟著他一起去登山健行。張教授家裡後院有一座游泳池，夏天炎熱時，我每天下午三點鐘，都會準時到張教授家報到，和他一起游泳健身並談天說地，那一個夏天，我們全身都曬得特別黝黑。

張教授個性好動、活力滿滿，有如年輕人一般充滿著蓬勃朝氣，他喜歡尋幽訪勝，拉著我開始探訪洛杉磯 一些有名的景點，不過我們完全不開車，只靠搭乘大眾運輸系統和走路。我們一起出遊過好多次，兩人一起搭火車、換公車、搭輕軌，到海邊玩一整天。我們還參加過市政府舉辦的健行活動，曾經去唐人街逛了一圈，隨後在中國餐館大快朵頤一番；也參訪過市中心聞名的農夫市場，到好萊塢的中國戲院附近走春。

二○一六年，電影「樂來越愛你（La La Land）」大賣座，這是一部歌舞愛情浪漫喜劇片，贏得六項奧斯卡金像獎，電影是以洛杉磯為背景，最有名的橋段是男女主角在「格里菲斯天文台（Griffith Observatory）」前面合跳浪漫歌舞，電影海報就是男女主角在此翩翩起舞的美麗倩影，天文台瞬間成為洛杉磯的觀光和網紅打卡景點。張教授找我一起去探訪這部電影的歌舞景點，我們搭上捷運，到了天文台的山腳下，走了一長段的斜坡後才抵達山頂的天文台前面，跟上時代的潮流，我們也來過網紅打卡熱點。

後來新冠疫情 肆虐，我和張教授停止了交流互動，默默地等待疫情過去。但是不久過後，張教授告訴我們，他正在賣房子，要搬去兒子那裡，兒子找他們去幫忙照顧兩個襁褓中的孫兒。我的內心感到一陣失落惆悵，我很幸運能在退休後，認識了一個志同道合的好朋友，兩人一起打太極拳、登山健行、出遊踏青、游泳健身，人生難得能遇到一個投緣的好友，可惜只有三年的相處時間。

張教授留給了我們許多家庭用品和工具，他送給我一輛室內運動腳踏車，非常實用。此外，張教授收藏滿屋的中英文書籍，他把許多早期的舊書都送給我，這些書很有價值，有黃春明、張愛玲、白先勇、張系國以及許多著名的作家作品，這些書足夠我讀很久了。

張教授不用社群媒體，也不用簡訊聊天，他搬走後，我們也就逐漸沒有聯絡了。能在退休後認識一個好朋友，讓退休生活過得充實又有樂趣，真是難得，可惜就如同短暫的萍水相逢，只能惋惜緣分太短暫。