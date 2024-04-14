這次與先生返回台灣二個多月，深深覺得這是一趟豐盛之旅。前十天因大姑及其兒孫也在台灣短期旅遊，我們經常聚餐，同時又忙著打掃公婆住處，自然適應時差，日常生活順勢安排。台北捷運 發達，短程就盡量步行，體力還尚可，所以期間我們赴日本旅遊、搭火車到台東，以及礁溪至羅東之旅都不覺得吃力。

在台灣想吃什麼？通常都能吃到，嘗遍了各式美食，記憶最深刻的是來到西門町，當年我讀的小學門口前最老牌的「賽門鄧普拉」，那是一家甜不辣店，店家仍在一甲子前攤位的所在地營業，現已成了店舖。品嘗第一口時，我的眼眶都紅了，那熟悉的味道，讓我感覺在白髮間吃回了少年。

台北也算是不夜城，我們有時會在十點後，散步到全家便利超商 喝咖啡吃消夜，在那坐聊或看看寫寫。

這段期間，與親友餐會是常事，從幼兒園起的老友都安排會面，有趣的是和高中同學聚會後齊回校園，當年的教室、走廊、迴梯、圖書館和校門依舊如昔。我們在忠班那間老教室裡排排坐照相，剎那間甜酸的滋味點滴湧上心頭，感謝歲月仍善待我們。有幸造訪幼兒園至大學之址，幼兒園已成大馬路，望著那方向，彷彿看到小小的我穿著圍兜，開心地和小朋們繞圈圈，心也甜了起來。

這次在台灣多了欣賞往來人群和新事物，因住在靠近文藝推廣處，因此觀賞數次畫展、聽畫家自述如何開啟生涯、欣賞老歌合唱、了解歐美歌劇在台發展並與在地文化配合，又和弟妺及她的鋼琴老師到國父紀念館欣賞表演，聽鋼琴家演奏我聽不懂的曲子，但也樂在其中，因而驅使我們到弟妹家享受新卡拉OK ，大夥忘了年齡，開懷地唱跳。

回台灣時，也心血來潮投稿，作品都獲刊出，也算是對自己的鼓勵，又因遊玩而增加許多創舉。這次回台目的之一即為投票 ，那天同學會聚會因為早到一些，看見捷運站大廳廣場前，有一群人正為我屬意的候選人發傳單，我立刻找到負責人，一分鐘內套上競選背心，笑容滿面地發了半小時傳單，之後就樂呵呵地下樓享受鼎泰豐聚餐了。

我按照計畫讀經禱告，也去教會，經過教堂就去探望去年來過我們家的歐牧師，她雖然年紀輕，但仍然給予我靈裡成長的智慧，我們還樂意嘗試年輕人常去的麻辣火鍋店。

當然再快樂的事仍有些失落，有一次到二弟妹家和她五、六個朋友聚餐，大家先請我們坐定及食後才動筷，放眼一看其中真的沒有人比我們年長，怎麼才剛享受青春，什麼時候老年已至？

再好玩總有打道回府時刻，皮箱中有大姊如母親般準備好吃的食物，有二弟妹送的好茶和衣服，還有小弟妹送的卡拉OK機和老同學們的零嘴，此趟訪台行程太溫暖了。看著收拾好的皮箱，我開始轉變心情，回去沒有捷運必須自己開車，嘴裡開始學習想吃西餐。在台灣數月，享盡吃東西的方便，是否仍記得如何下廚？