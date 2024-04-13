老公最愛吃的拌麵醬是炸醬，我常常在YouTube 尋找教做菜的視頻。日前我第一次看完某個台灣廚師的視頻，我發現我做炸醬時，比起這個廚師的步驟和材料，有一些不足之處。後來我逐步照著他的視頻烹煮，出乎意料地做出了美味可口的炸醬。

我在技術方面的不足之處，是沒有花足夠的時間和耐心，去把碎豬肉和洋蔥丁爆香。在廚師的製作過程中，先將碎豬肉和洋蔥丁爆香，使用台灣熱炒的技術去做炸醬，在非常熱的不鏽鋼鍋中，爆炒碎豬肉五分鐘，直到聞到濃厚的肉香，鍋底呈現微焦的金黃色之後，再放入洋蔥炒五分鐘，直到把洋蔥炒得很軟很透明。

廚師說把碎豬肉和洋蔥炒透，這個步驟非常重要，鍋底才會有香氣，會滲入後來加進來的食材。我一向只花二分鐘去炒碎豬肉和洋蔥丁，鍋底不可能有爆香後的香氣，所以做不成噴香的炸醬。

多年以來，我做炸醬只放豆瓣醬，沒有放甜麵醬，廚師多加了一味，就有不同凡響的口味。廚師把爆香的碎豬肉和洋蔥丁推向鍋邊，在鍋子中間加入一大匙甜麵醬和兩大匙豆瓣醬，這兩種醬也要在鍋底爆香一下。炒香以後，再加上豆乾丁、切碎的蒜頭、一點糖、一些水，再煮五分鐘，炸醬就大功告成了。

把炸醬澆在煮好的麵條上，攪拌均勻，上面再加上一把小黃瓜絲，就完成一碗色香味俱全的美味麵條料理。有時候，我會做奢華版的炸醬麵，把炸醬放在麵條中間，四周圍上一圈更豐富的配料，除了小黃瓜絲，還有炒蛋、韭黃蝦仁和綠韭菜炒銀芽。

炸醬麵的麵條是我手工製作的，比起使用市售的乾麵條來煮，好吃了許多倍。前不久，在一個好友聚會的場合，來自中國北方的小平，親自示範了「麵寬像褲帶」的油潑麵作法，她預先發麵糰，整成長條狀，上面刷一層油，她還示範給我們看，要如何把麵糰拉成寬麵條。

小平發給每個人兩個長條麵糰，讓我們拉出長長的寬褲袋麵條，再丟到滾水的大鍋裡煮熟。大家第一次做麵條都拉得很成功，玩得好開心。小平又當場製作油潑辣子給我們看，做好之後，把油潑在煮好的寬麵條上，吱吱作響，香味撲鼻，每人都吃得好過癮。

當時我感覺整個過程並不難，引起我自製手工麵條的想法。日前我找到YouTube視頻，按照步驟製作手工麵條，方法很簡單，把合乎比例的麵粉、鹽和水混合搓揉之後，醒麵半小時，擀平成一大張麵皮，切一切變成麵條，再用滾水煮熟。

我家冰箱裡的甜麵醬是在北京六必居生產的，擺在它旁邊的豆瓣醬是在台灣岡山生產的，這兩罐醬飄洋過海，有緣千里來相逢。我購買台灣岡山豆瓣醬，是用來做炸醬麵吃的，而北京六必居的甜麵醬，是用來放在春餅裡，和鴨肉絲、蔥絲一起捲起來吃，我們比較少在家裡吃北京烤鴨，所以比較少用到甜麵醬。這兩種醬多年以來，總是在不同的時候被我拿出來使用，從今以後，每當我做炸醬麵時，會把兩種醬加在一起，讓北京和岡山的醬，碰撞出一碗難忘的美味。