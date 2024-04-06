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傾聽內心聲音

巫恩霓

我發現，人的內心聲音有時候就是預感，有些事情如果感到懷疑，就應該注意；如果不希望發生，你就聽從自己的內心怎樣說，照著去做，避免一些不必要的尷尬發生。

我是個高度近視眼，到西雅圖定居後，配上硬式的隱形眼鏡。它非常小，比小手指甲還小，每晚我在洗臉盆取下隱形眼鏡，早上把它戴上時，都要非常小心，我會用毛巾擋住洗臉盆的下水孔，避免隱形眼鏡掉下去。

我家的洗臉盆除了中間有個下水道，在臉盆上方還有一個小口，一直以來，我都不知道那個孔是幹什麼用的，但我常想，要不要把那個洞也擋住呢？萬一隱形眼鏡掉進去就完蛋了，可是我沒有擋住它，因為我覺得掉進去機率不大。至少，目前都沒有發生過。

有一天早上，我把隱形眼鏡放到右眼眶時，它竟然跳出來了，只聽見啪的一聲，不見了。我到處都找不到，我知道它沒掉遠，因為那掉下的聲音是碰擊臉盆的聲音，也沒有入下水道，因為下水道是被擋住的，唯一可能掉落的地方，就是臉盆上方的小孔了。

唉！我又不是沒預料過，我最害怕的事情發生了，我好後悔自己為什麼不擋住那個缺口。我才剛換了這副隱形眼鏡，舊的隱形眼鏡一時又找不到，如果去配新的，除了要花錢，還不知道要等多久？現在我的左眼戴上隱形眼鏡，可以看得遠，右眼是半瞎，但是如果需要看很近的地方，又需要半瞎的眼。

於是我往那不明亮的孔裡去探索，我看到隱形眼鏡好像就在孔裡面，用小指去摸，它沒有落下去是因為裡面有頭髮、肥皂之物擋住了它，我多麼希望隱形眼鏡自己能夠跑出來。我試著用小指頭去撥它，可是卻弄不出來，我又怕動太大力，隱形眼鏡會墜入深淵。

還好，裡面因生鏽而粗澀，又沒有水，所以隱形眼鏡一直沒有滑下去。後來我用一個帶齒痕的牙籤，慢慢地掏取，終於它混上一些小雜物後，被我拖出來了。我擦著汗水，不知是用眼過度還是心情太激動，眼淚都流出來了，感謝老天爺知道隱形眼鏡對我有多麼重要。

事後我才知道，洗臉盆小口的設計是有一個目的，如果有人打開水忘記關上時，水滿了可以從那個小口流進下水道，才不至於使房間裡淹水，我佩服這個貼心設計。從那以後，我戴隱形眼鏡時，一定都會把大洞和小洞分別堵好。

最近還發生一件有點相似的事，我去幫忙一個客戶做事，他家住在西雅圖南邊，我工作時，不喜歡戴手套。有一天，我需要把水池裡的碗盤放到洗碗機裡去，那裡有一個大容器裝有混濁的水，容器裡面裝著東西，我不知道是什麼，心想廚房的物品，無非是湯匙、叉子等物。

那時我有想過該不該戴個手套呢？這個念頭出現了好幾次，可是最後我還是沒有戴手套，結果那水裡泡著食物打碎機的刀片，我的手因觸碰而受傷流血。如果我聽了內心的聲音戴了手套，手也不會受傷了。當然，有的事情我們不能胡亂預測和懷疑，可是當心裡出現多次提醒，就要聽從內心的聲音了。

西雅圖

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