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致春天的花香

李蒙格

春天是萬物復甦、百花齊放的季節，一朵朵盛開的花，像一張張溫暖的笑臉，也像一句句含情脈脈的問候。尤其在南加州，當你走在路上或經過公園，常會看到嬌豔的花兒，靜下心來默默地感受這一切，是不是會覺得世界多美麗，生活多美好。

我喜歡花，更喜歡感受花朵盛開散發的氣息。前些日子，在喬氏超市（Trader Joe's）買了兩束香水百合，真是物超所值，從第一朵花綻放的那一刻起，屋裡便充滿花香，讓人身心愉悅。我時常在想，此刻香味滿屋，如果有誰剛好從門外進來，撲面而來的香風如氣浪一樣，會不會把那人「推」了出去？每每想到這裡，我都會為自己的異想天開而發笑。

因為處在令人舒服的家庭氛圍中，所以孩子們的笑鬧聲，甚至老婆的絮絮叨叨，都沒有給我帶來絲毫的負面情緒。我愛花開的香氣，更愛我的家人，每個周末有空閒時，聞著花香，泡一壺清茶，聽一段音樂，簡直是過著神仙般的生活。

仔細想想，上一次如此感受花香，是去年在芳塔那（Fontana）的停車場外。租賃停車場的拉丁裔老闆娘Irma，是一個很漂亮的女士，臉上雖然稍顯歲月的痕跡，而且還整天和一群卡車司機打交道，卻絲毫掩不住她的優雅。此外，Irma更是一個心思細膩、涵養極佳的人。

我們的停車場外牆爬滿了風車茉莉，我常聽她說，這面牆是整個停車場她最喜歡的地方；每天迎著花香來上班，下午從辦公室出來，首先聞到的就是這股花香。或許很多司機對此不屑，但是對她的這種感覺，我很能體會。

滿牆的風車茉莉開出一朵朵小白花，幽幽的花香沁潤了門前的整條小街。每晚工作結束，收車回來，我都要打開車窗，等待大鐵門徐徐地挪開間隙，我專心地感受這陣陣襲來的香味；恍惚間，聽不見卡車的轟鳴，也忘卻整日的疲憊，在皎潔的月光下，伴著幽幽的花香，似乎沖淡了一切，把靈魂陶冶得飄飄然。不過，相比百合的濃烈花香，茉莉確實清雅多了。

對花香的深刻記憶，也可回溯到二十年前，那也是一個百花盛開的春天，南巴沙迪那市（South Pasadena）的基督教會，有一個常去教會的陳媽媽，她身著一襲紫色平絨旗袍，在金色胸針上別著兩朵梔子花 ，她雖已是耄耋之年，卻不失民國大家閨秀的風采。

我記得那天她拄著一根紫紅色的拐杖 ，走到哪裡，梔子花的香氣就飄到哪裡，陳媽媽說起話來輕聲細語，對我們這些年輕人關愛有加。從中國初來乍到的我，感覺那氛圍特別溫暖，即便現在回想起來，也感覺心裡暖暖的，給以後在美國努力生活的我，積攢了動力。不過，當時實在想不通，那兩朵小小的梔子花，怎麼會如此芳香？搭配陳媽媽的笑容，深深地印在我的記憶裡。

多年以後，我想到了一個有點牽強的理由，或許是這片美地，環境和空氣不至於太汙濁，沒有其他氣味的干擾，能讓單純的花香肆意向四周擴散，讓更多善良的人們聞到花香，感受世間的美好。

之前還聽過法國雕塑家羅丹的名言：「生活中從不缺少美，而是缺少發現美的眼睛。」我想說的是，當眼睛看到美麗鮮豔的花朵，鼻子嗅到沁人心脾的花香，一定要記得感恩，這世界多美麗，這生活多美好。

加州 南加 Trader Joe's

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