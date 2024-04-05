筆者在洛杉磯參加一個學生的女兒出閣婚宴。（圖／作者黃思義提供）

從我家可步行至天普市（Rosemead）的Valley大道，這條街餐館林立，朋友們以為我有地利之便，一定常常上館子，其實剛好相反。除了應酬外，我鮮少涉足光臨這些場所，只因除了停車位難找外，吃飯還要排隊等待，不如在家裡大快朵頤來得方便。

Valley大道上有一家遐邇聞名的大酒樓，每次我到這裡，總有意料不到的驚喜。幾年前，幾個住在洛杉磯 、我以前在越南 同心中學的學生，邀請散居在世界各地的一百多個同學，在這裡舉行了一個別開生面的聯歡聚會。在致歡迎詞時，我告訴他們，這酒樓和我算是有不解之緣，當年我結婚時，也站在相同的舞台上向賓客敬酒。

有一個假日，我應邀出席在這家酒樓舉行的與昔日學生聚會。席間，一名女侍者突然趨前問我是否是某某高中的教師？原來她女兒曾上過我的微積分課，這名女士在學校見過我，她家裡還有我和她女兒的合照，所以她記得我。

她的女兒已經從加大畢業，仍然時時向她母親提起我，說我改變了她的人生規畫。因為在還沒有上我的課之前，她最懼怕、厭惡數學，是我讓她愛上了微積分，從而選擇與數理科技相關的行業。

去年也在同一家酒樓，我參加一個學生的女兒出閣婚宴。當年我和這個學生先後離開越南，機緣巧合，我們不約而同都來到洛杉磯。如今他已是一名成功的企業家，目前在洛杉磯工商界頗有名望，而且熱心公益，在華埠社團擔任要職，所以婚宴當天嘉賓雲集。

虎父無犬女，新娘是名校出身的會計師，又繼承父母的高顏值，新郎和新娘這對金童玉女 是全場目光的焦點。新娘的父親特地安排了幾桌給他的同心中學同學，我是他畢業時的班導師，理所當然也坐在一起。

席間，一名學生的太太突然問我：「我們似乎在哪裡認識？我想起來了，是在難民營。」我在腦海裡努力回想，不禁脫口而出說：「妳不會是T吧？」果真是她，在難民營時，我和她都擔任助教，她是一個口才了得、性情活躍的人物，離開難民營後，我和她就失去聯絡。

有一次我在商場無意間碰到她，才知道她也來到了美國，還貴為銀行經理。多年不見，居然和我的學生結為連理，真是人生何處不相逢。

欣喜敘舊之餘，婚宴現場有專業的攝影師，我們難得見面，當然不會錯過集體合照的機會。照片中我坐在中間，坐著戴眼鏡的是T，穿著深藍色西裝站在她後面是她的先生。在我後面是新娘、新郎，左右別著襟花是雙方父母，其他則是我的學生。T看了照片後，搖搖頭說：「我真的看不出你是他們的老師。」看她認真的模樣，我開玩笑地說：「彼此彼此，我也看不出妳是我弟子的老婆。」