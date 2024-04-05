每年的三月至四月，是全美大學男子籃球錦標賽的賽期，從三月初開始六十四強淘汰賽，直到三月底「四強」出爐，進入四月初的NCAA 冠軍賽。在這個過程中，從來沒有人能夠準確地預測全部賽程結果，鹿死誰手，不到最後不知道，弱隊贏強者的曲折精采球賽時有所聞，叫人瘋狂，是籃球愛好者最佳茶餘飯後話題，所以三月也被暱稱為「瘋狂三月」（March Madness）。

去年三月，兒子來南卡 州度假，而全美大學男籃三十二強進入「甜蜜十六」的比賽球場之一，正好在南卡州葛林威爾市，距離我家開車二十分鐘。在兒子的安排下，我第一次到現場觀看了兩場三十二進入「甜蜜十六」的比賽，親身體驗了「瘋狂三月」。

看大學籃球賽，首先衣著就得有點講究。為了表達是某大學的忠實粉絲，我得穿上具有該校特定代表顏色的衣服，或是印有該大學校名的衣服；兒子翻箱倒櫃找出幾件給我試試，我選了一件穿上，頃刻間成了「老」球迷。到了體育館，在入口處就擺設了好幾個攤位，專賣當天參賽大學的運動衫、外套等，球迷早已大排長龍，等著選購自己喜愛的球衫。

一進入體育館，成千上萬的球迷早已在球場嘶聲吶喊，為自己的球隊加油，大家都身著代表各個學校顏色的衣服，遠遠望去，色彩對壘分明。球場內的啦啦隊賣命演出，樂隊拚命敲打，音樂聲震耳欲聾，把整個球場氣氛炒熱到最高點，球迷們情不自禁地跟著音樂搖擺，擊掌吶喊。

美國大學的籃球水準都非常高，每個球隊實力都勢均力敵，所以弱隊贏強隊的「灰姑娘」故事，時有所聞。

球賽準時開始，頓時全場氣氛沸騰。雙方從一開始便是拉鋸戰，你來我往，輪番領先，差距都在三、五分之內，就是因為這樣的僵局，使球賽愈發緊張；台下的觀眾手舞足蹈，拿出吃奶的力氣，聲嘶力竭地喊加油；每一次的投籃，都是攸關勝負，全場熱度隨著中籃率而起伏，觀眾比球員還緊張興奮。

兩校的啦啦隊更是分秒必爭，球賽一叫暫停或是中場休息，他們立刻衝入場內賣命演出，又跳又蹦，挑起球迷激動的情緒。就這樣，我這一身老骨頭也從頭到尾又喊又跳，直到最後一秒才歇息，而我的喉嚨早已沙啞無聲了。

終場前三分鐘，對方尚領先五分，某大學絕地反攻，發揮最佳攻防陣容；「涮」的一聲，籃球應聲入網，全場歡聲雷動，只差沒把屋頂掀掉，趁勝追擊，反敗為勝。整場球賽從頭到尾扣人心弦，毫無冷場，更痛快的是沒有插播廣告。

現場觀看球賽，與在家看電視實況轉播各有利弊，體育館內成千上萬的球迷，大家一起吶喊的震撼力與爆發力，絕非電視機前面的觀眾所能感受。雖然門票貴了一點，但能身臨其境感受「瘋狂三月」，也算是值回票價了。