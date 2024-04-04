家父和家母移民來美國時，由於不懂英文也不會開車，生活空間與人際交流頗受侷限。聽說老人公寓有很多活動，還可以和華裔 同齡者交流，便心生嚮往。

兩年前市政府為了滿足老年人的生活需求，新建一個老人公寓，公寓就在我們家附近，居住在本市的老年人可優先入住。於是我為家父和家母提出申請。經過申請資料的層層審核與多次面試，很幸運地得到批准，於是在去年十月，家父和家母高高興興地搬進全新的老人公寓。

第一天搬進老人公寓時，就遇見兩天前搬進來的李先生，他熱情地介紹公寓狀況，為我們提供種種方便。果然如我們所期望的那樣，公寓裡有很多華裔老人，能夠增加鄰里間互動，展開更豐富的生活，不僅讓家父和家母對新生活充滿期待，我也為他們感到高興。

誰知道剛住進老人公寓才一個星期，有一天晚上突然警報大作，家父和家母聽不懂英語廣播，正在不知所措時，李先生和李太太來到家父和家母的房間，告訴他們是火災警報響了，必須趕快到外面。李太太關照家母穿上外套防寒，然後和李先生一起帶領家父和家母走樓梯離開，直到警報解除。

不久後，就進入了年末的節日期間，感恩節、聖誕節 和新年接踵而來，瑪麗亞是公寓裡的居民服務協調員，負責居民的福利 、活動等工作，她不僅每個月給老人們發簡報通知各種消息，例如節日派對、鄰里聚餐、瑜伽班、舞蹈班等，還提供各種社會福利信息，包括食物銀行以及不同宗教團體舉辦的慈善活動。每個居民都可以和她討論生活中遇到的問題，她總是熱情地幫助大家。家母不懂英文，她會拿著手機翻譯和家母交流，耐心又誠懇。

二○二三年最後一天正好是星期天，為了迎接新年，一大早我按照瑪麗亞在月報中提供的信息，開車帶著家母和兩名老人公寓的居民去享受不一樣的早餐。我們到達之後，家母和兩個阿姨去排隊領早餐，我就和負責早餐的工作人員聊天。

她們好奇地問我怎麼知道這裡？我說：「家母住在老人公寓，公寓的月報上有告知，每個星期天早上可以到你們這裡領取免費早餐。家母和其他老人不會開車，所以我送她們來。」工作人員很歡喜，問說：「老人公寓在哪裡？需要我們幫忙嗎？」

正當我介紹老人公寓的情況時，聽見一個標準的國語女聲說：「我是市長。」我回頭一看，只見一名氣質端莊、衣著深色的中年女士正在自我介紹，雖然不像媒體上看來那麼年輕光鮮，卻令人感到親切，沒有距離感。

市長與早餐負責人交流了一番，然後和大家一起合影。她的到來不僅鼓舞了工作人員，也讓我們十分開心。新年將至，市長沒有和家人一起享受假期，卻來關心市民生活，探訪為社會弱勢群體奉獻的工作人員，也為節日增添了許多溫暖和美好。

忽然間，我好像明白了為什麼所居住的城市，常常被評選為美國最幸福的地方，因為有友善互助的鄰居、有滿腔熱忱的瑪麗亞、有關心老人和弱勢群體的慈善組織，還有在假日裡工作的市長。