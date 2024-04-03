每周六是女兒回娘家教鋼琴課的日子，以前每次她來 ，我總是特別準備一些好吃的食物，順便再給她打包一些帶回家，但先生說：「妳這樣做是不對的，應該是她帶東西來孝順我們。」又因我煮的東西愈來愈趨向原味，少鹽、少油炸、少糖、少調味料，女兒和女婿嫌沒有味道，不愛吃我煮的。

於是換女兒帶她先生做的便當來分享給我們吃，這也好，我落得輕鬆。但先生又發話，他說：「澱粉太多、太鹹，而且沒有蔬菜。」因為婆婆是糖尿病過世，所以先生特別謹慎小心，我們大多吃魚肉蛋菜水果，澱粉少之又少。於是我請女兒帶她自己要吃的分量，別為我們準備了。

但女兒和女婿都不吃蔬果類，這樣太不健康了，我再三叮嚀他們：「要多吃點蔬菜水果，尤其是綠色葉子的蔬菜，這樣才會年輕，皮膚才會漂亮，妳看妳的臉這麼多痘疤，很難看。」我又說出很多不吃蔬果的恐怖狀況，來恐嚇女兒。

年輕一代的人不懂吃的藝術，一切都要方便速成好下口，我炒了帶殼的蝦，女兒不吃，除非我幫她剝蝦殼她才吃，以前我都寵著她，幫她剝好蝦殼。如今我年紀漸老，覺得這樣太不對了，於是我又苦口婆心地告訴她：「現代人吃得太豐盛了，已不是狼吞虎嚥大口吃肉，吃東西是要慢慢去品味，妳放一堆蝦仁在嘴裡，不如和妳先生一邊剝蝦一邊吃下肚，那種蝦肉的美味是不一樣的；而且有帶殼的蝦，肉質比較鮮美。」

想起以前和朋友聚會，嗑瓜子、吃花生、吃螃蟹、啃雞腳、鴨舌，大家一邊剝殼或一邊吐骨頭，邊吃邊聊，那種滋味特別好，吃吃喝喝一整天欲罷不能，也不至於把自己吃成大胖子，又能增進彼此的情誼；我現在這個年紀，牙齒已經嗑不了堅硬的瓜子殼。許多人生活忙碌，也沒有那種閒情逸致，所以商家銷售已去殼的瓜子仁、蟹肉等，方便入口，忙碌的人已經無法體會那種需要自己動手、等待把美味送到口中的過程。

我和先生最喜歡吃整條帶刺的魚、吃魚頭，從魚頭挑出可以吃的部分。此外，還喜歡啃帶骨的雞肉、啃鴨肉、吃豬腳，把骨頭上的肉剔得乾乾淨淨，真過癮。每回買帶殼的蝦回來，我就叫先生和我一起挑蝦線，最初我教他如何挑蝦線，因為我覺得男生也應該要學，結果他就變得很愛挑蝦線，也覺得很有成就感，拉出一條條骯髒的蝦線，清洗乾淨再煮來吃，吃得安心又特別美味。

平日我們盡量吃原味食物，現在女兒也漸漸地接受了，比起添加了很多調味料，吃不出到底是什麼，還是原味比較好吃。

有一回，我們一群人去打保齡球，叫了很多食物一邊吃一邊打，我和先生吃了很多正方形的小方塊，以為是豆腐，覺得還挺不錯吃，後來才知道是雞肉，嚇得我們再也不敢吃，因為雞肉怎麼可能這麼軟。

如今大多數的家庭，每個人都各自忙碌，作息時間也不完全相同，有誰肚子餓了，自己就到冰箱拿食物，微波一下，想吃什麼就吃什麼，全家人在家坐在一起吃飯，都是一件很困難的事。我常常提醒我的子女們，你們這樣各忙各的，沒時間在一起吃飯聊天，夫妻的感情怎麼會好呢？夫妻一定要常常一起吃飯，一起慢慢品嘗，感情才會日久彌新，這樣才是人生啊！