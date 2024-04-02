日前看天氣預報，發現我居住的美國東南部小城夏洛特（Charlotte）可能會下雪，我對雪花有好久不見的期盼。我是在中國江南長大的，那裡冬天氣候濕冷，卻極少下雪，偶爾下雪，孩子們便驚呼著奔相走告，把零零散散的雪花揉成團開始打雪仗、堆雪人，比過年還要開心興奮。

融雪時總是特別寒冷，我和玩伴們最愛去摘屋簷下長長的冰溜子，還去踩小水坑上的冰塊，手凍得通紅，卻也玩得不亦樂乎。不過，那些雪花都是點到為止，從沒有看過鵝毛大雪紛紛墜落的真實場景。

高中同學去了北京讀大學，後來留在北京生活，她經常分享下雪後的照片，並在信中寫道：「在暖氣房裡喝著咖啡 ，看著雪花飄飛的場景，是人生一大享受。」這對去了廣東生活的我，是一種刺激，我一度羨慕得無以復加。

後來我移民 去了加拿大 ，到了多倫多之後，算是真實地體會了同學信中描繪的場景。當時租住在十八樓公寓，雪花如夢如幻地紛紛揚揚飄落，大地一片雪白，所有的建築物都被白雪覆蓋，就如同童話故事一般。昏黃的燈光和雪花交織在一起的詩意，也讓人迷茫，我經常矗立在窗前許久，看著雪花出神，不過倒沒有很享受，常常會密切地關注天氣預報，想著明天的車是不是很難開。

有一次下雪天，高速公路發生連環車禍，本來只要四十分鐘的車程，那天先生花了近六個小時才到家，回到家喝了好幾杯熱水才緩過勁來，從此我對下雪幾乎沒有了期盼，反倒是多了幾分恐懼。尤其多倫多那漫長的雪季，我真心希望可以逃離。

後來我們搬到了美國南部小鎮福特米爾（Fort Mill），剛來的第一年就碰到當地幾十年不曾遇過的大雪。當我幫孩子們穿戴好冬裝，準備出門玩雪時，鄰居見到哈哈大笑地問：「你們是剛從北方搬過來的吧？」我很詫異，他們回答說：「看你們的冬裝就知道了，長期住在這邊的居民，不會準備那麼厚的衣服。」我仔細地觀察正在玩雪的孩子們，發現的確如此，而且似乎孩子的興奮度也大不相同，南方孩子對雪是激動、熾熱與瘋狂；北方來的孩子對雪司空見慣，只有一些久別重逢的欣喜。

我更喜歡美國南方的氣候，因為和家鄉接近，而且冬天室內有暖氣，可以趕走那徹骨的嚴寒。雪花是點綴，猶如餐後甜點，是錦上添花。

不過這種錦上添花的感覺隨著孩子上學而消失殆盡，學校為了孩子們的安全考慮，所以一場在我們眼裡不足為道的小雪都要停課好幾天，精力旺盛的孩子在家裡折騰讓我煩不勝煩。還有因為這邊雪天少，應對的措施也少，所以雪天開車真的也是難題。

不過孩子們依然很喜歡下雪，小兒子每每看到有雪的天氣預報總是很激動，對預報失算則很失望，就這樣的起伏中，我們經歷好幾年無雪的冬天。今年再看到雪天預報，我忽然也很欣喜，或許人生事情大都如此，在身邊時刻擁有便不會有感觸，失去了難以獲得才會很懷念。