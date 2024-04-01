我聽到七歲的兒子鋼珠說想學中文，立刻幫他報名了中文學校每周六下午兩小時的課程。沒想到開學後，鋼珠連續三個周末不是生病，就是有其他安排好的活動，一次課也沒上成。

我擔心鋼珠跟不上進度，便在家裡教他。可是我一講他就走神，不是抓個彈球在手心裡把玩，就是打斷我的話，給我描述他前一天晚上做過的夢。我讓他寫幾個字，他磨蹭了半天、塗塗抹抹，那鬼畫符似的字跡，搞得我對他很沒有信心。

轉眼又到了周六，鋼珠一大早就嚷嚷著說：「昨晚吃多了小熊軟糖，半夜胃一陣一陣地疼痛。」我一聽嚇壞了，再不去上課就更跟不上進度了，於是控制他的飲食，只允許他喝電解質水，吃少量的清淡食物。幸好到了下午，鋼珠就覺得好多了，於是我們決定去上中文課。

我怕他搗亂，主動要求坐在他後面盯著看。讓我瞠目結舌的是，鋼珠在課堂上特別聽老師的話，跟著老師認字，大聲讀課文，還按照老師的要求，把字寫得工工整整。其他同學有人聊天打鬧；有人在鉛筆盒上亂戳，製造噪音；有人把課本撕成一條一條的；還有人搖晃水壺，一不小心，把水灑了滿身，地板也弄濕了。

老師連連表揚鋼珠遵守紀律，並在課間休息時對我說：「雖然我講的很多內容鋼珠都聽不懂，但是他非常認真努力。我相信他不久就會超過其他同學了。」

本來課前做好了極有可能挨批的心理準備，沒想到鋼珠卻獲得「課堂小標兵」的美稱，鋼珠的表現讓我驚喜，也讓我感到欣慰。看來我要相信孩子的能力，鋼珠有很強的自尊心和榮辱觀，他之前不好好跟我學中文，一定是因為我的教法不當。

整整兩個小時的中文課，鋼珠都老老實實地坐著，聚精會神地盯著黑板，他知道我坐在後面，他在乎媽媽的感受，所以才表現得那麼好。我的鋼珠長大了，懂事了，我愈想愈感動，在回家的路上不停地誇獎他，到家後還陪他玩了比平時時間更長的塗色遊戲。

晚上睡覺前，鋼珠支支吾吾地對我說：「媽媽，妳在車上一直誇我，我沒來得及和妳解釋。妳知道我為什麼今天上課特別聽話嗎？因為我的胃不舒服，妳又不讓我多吃，我餓得實在沒力氣鬧騰了。」