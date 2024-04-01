今年新曆開春沒幾天，我就出了車禍。當天是大晴天，陽光刺眼，有些角度路面無法看清，我有不祥的預感。早上十點我們照常到鄰鎮做體操，正要左轉進入老人中心 時，雖然車子打了方向燈，也踩了刹車燈，但後面一輛直行車沒看到，撞了上來，結果發生車禍。

後面開車的是一個太太，幸好雙方都繫了安全帶，沒人受傷，不過她的車蓋翹了起來，看起來損失嚴重。我的車後門上掛有備胎，吸收不少撞擊力，因此看起來沒有損失。我好多年沒有出過車禍，一時不知怎麼辦才好。

討論一下，就打電話叫警察，警察局就在老人中心的隔壁，警方馬上趕到，要雙方把車子開進老人中心的停車場，避免阻礙交通。如果車禍不是發生在幹道，例如大商場的停車場，警察是不管的，當事人互抄彼此的駕照、車輛登記證、汽車保險 單等資料，就可以解散了，理賠的事留給汽車保險去解決。

記得多年前出車禍沒叫警察，就要互抄彼此的資訊。時代在進步，如今只要拿手機拍幾張照片就可以了，不必抄寫，變得方便多了，這次我們一切交給警方處理。警察要走時，給我們一張有警察報告（police report）號碼的單子，七天後，可以憑單去警局領取。對方的資訊我們一概不知，全靠警察報告，我心中有點不安。

我的保險公司要我先在一家指定的修車廠拿估價單，結果金額數千元遠高於預期，因爲要換整個後門，而不是只修補凹陷處。保險公司看到這個價錢，建議我直接找對方的保險理賠，如此可獲得全額賠償；如果用自己的保險理賠，有五百元的自付款要先墊，大約一年後，等我的保險公司從對方保險取到錢，才能還給我，夜長夢多。

七天後，我去警局領取警察報告，並確認有對方的保險公司名字和保險單編號。警察指著報告上一個保險公司在新澤西州的編號，說我的保險公司可以很容易查出對方的保險公司。

我的保險公司很快地把對方保險公司的名字翻譯出來，我說我沒聽過這個公司，沒料到我的保險公司也沒聽過，顯然是個小公司。我的保險公司還替我找到他們的電話號碼。

次日，我打電話去對方的保險公司，並告之對方的保險單編號，他們說，這個編號不是他們的客戶，因爲他們編號的前兩個字是英文字母，不是數字。對方強調他們只保商業車輛險，不保個人車險，提醒我一定是打錯電話。我心想難道警察報告有誤？我真後悔當時沒拍下對方的保險單。

次日，我再打電話去溝通。首先我問清楚對方保險公司的名字，果然和警察報告不同，差了一個字。我問是否常常有人和我一樣打錯電話，他們説每天都會接到數通這樣的電話，並給了我一個新的電話號碼。

我打去新號碼，先問對方公司的名字，是一家著名的大保險公司，我以爲又找錯人了，但是他們說保險單編號是他們公司的。原來對方的小保險公司是這個大保險公司的子公司，所以我總算找到對方的保險公司。

此時對方已經立案，正在修車中，我就加入這個案子。警察報告通常只寫發生的事，不寫誰對誰錯，因爲這個通常由雙方的保險公司決定，但這個報告卻明寫錯在對方，所以對方的保險公司很快地就讓我拿到理賠。時代在進步，他們直接把款項以數位支付方式，匯到我的銀行帳戶，不用開支票 或郵寄支票，比老方法快捷多了。