華人 在美國經常利用「華人工商」或「華商年鑑」的黃頁電話簿尋找資訊，在尋找過程中，很可能會被專業的頭版大幅廣告吸引，殊不知這類廣告也隱藏著詐騙事件，以下是我朋友安麗被騙的經歷。

兩年前，安麗在周末時發生車禍，情急之下翻開華人黃頁簿，看到有個大頁廣告，上面刊登著專精車禍案件處理，強調是有華人助理的美裔律師樓。於是她撥了電話，接電話的一名熱心的W男士，他表示可趕來幫她處理，同時順便簽署合同，聘用他的老闆為車禍代理律師；安麗見到此人後，不疑有他，何況他打包票保證，一定會幫她處理好車禍案件。

接下來的日子，安麗時不時去一間診所，做些按摩、電療、熱敷等治療。很快的，在快到兩年追索期限前，W男士與她聯繫有關結案金額的事。這時，安麗才想起我以前曾在律師樓工作，她來電詢問我該如何做。

我告訴她，必須先看醫生做的診斷及X光、磁振造影（MRI）報告，才能知道受傷的嚴重性，另外還得看與保險 公司的書信往來。當我看到資料時，便覺得不對勁，因為她的醫療帳單高達一萬五千美元，但保險公司最後只出一萬九千美元結案。此外，醫生的報告上寫明安麗的頸子與脊椎呈現彎曲狀，律師在信中辯解安麗這種狀態是該考慮開刀，為何以這種價格結案？

我想起有中國人冒用律師樓的名義接案子，我建議她去查證一下這個律師是否有與中國人合作接案。於是安麗的先生打電話去詢問，但接電話的人不願意交談，也不承認有這種情形。這時，已經快要接近兩年追索權的日子，我告知她趕快與保險公司聯繫，告訴他們有這種狀況，不能結案，最重要的是當事人不會簽署同意結案的切結書。

哪知安麗在車禍後還有一個大問題，她雖已年屆七十，但她以前的口條及思路都很清晰，還在教小朋友學中文。我跟安麗說話時，才發現她不但口吃，還無法完全表達想說的話。因此，她在跟保險公司溝通時，詞不達意，沒把話說清楚。離追索權到期只剩兩天，安麗終於設法找到一名正牌律師，幫她跟法院立了案，保住追索權益。

新律師開始與保險公司聯繫，結果他質問安麗為何已經簽了切結書還找律師？安麗大喊冤枉，再看傳來的切結書，根本不是她的簽名，下方應該是律師的簽名處，卻出現安麗先生的簽名。更糟的是，保險公司的支票 已寄出，縱然支票上有安麗的名字，想也知道，W男士肯定會幫安麗背書存進銀行，我告訴安麗快去報警吧！

中國人冒充律師早已經不是新鮮事，律師公會也一直在討論這種事件的嚴重性，但似乎警方只會處理涉案金額較大的詐騙案。在這種情況下，消費者應該睜大眼睛，一定要確認律師是否有牌照，還要親臨律師的辦公室，並透過加州律師工會（California Bar Association）查詢律師的資歷及懲戒紀錄，才不會輕易上當。