身為獨生子女，我認為最大的福利是童年時，可以得到父母全部的關注，並獨享資源，比如一個人吃一顆蘋果，一個人有自己的房間。而這世間的好處絕不是一成不變，當父母年老體弱時，獨生子女必須承擔全部責任。

獨身子女若是在父母身邊，累歸累，還是可以相互照應。但若是移民海外，隔著大洋來回折騰，其中的焦慮與疲憊、誤解與悲傷，讓人一言難盡。

二○一七年，是母親去世的那一年，我回到故鄉陪伴父親一整年，許多人不理解，怎麼可能離家一年？我的解釋是小時候獨享資源，長大了只能獨自承擔。二○二三年對我來說是魔幻的一年，我在中國一待就是十個月，年底回到美國，陪先生過了聖誕和新年。龍年的除夕剛過，又開始準備收拾行李，飄洋過海回老家過大年。

兩地奔波，做事無法專注，我在美國南卡 羅來納（South Carolina）加入了一家藝術俱樂部（South Carolina Artist Group），俱樂部與七、八家機構有合作關係。俱樂部負責人Alexia對我說：「妳這樣飛來飛去不穩定，很麻煩，妳的畫作在展覽期間，如果有顧客感興趣，消息發在臉書群組，但妳人在中國，要怎麼交流與聯繫？」

俱樂部每次參展，會員都會寫標籤貼在畫框下，標籤上有標明價格和聯繫電話，如今我寫上先生的電話，有什麼問題可與他溝通。Alexia問我：「妳先生知道怎樣使用手機支付嗎？如今年輕的顧客都不喜歡帶現金，他們熟悉各種手機付款。」

我在中國都是用微信 支付，路上的乞丐都會讓人掃二維碼。但是在美國，許多年長者謹慎小心，擔心上當受騙，網上的高科技犯罪層出不窮，遲遲不敢綁定手機支付。沒有手機支付，很多時候步步艱難，就說賣畫這件事，展覽期間如有人看上某幅畫，聯繫上了畫者，若是現金支付，那畫者就必須自己跑一趟展覽點，頗為耗神費力。如果雙方都有手機付款功能，那麼不用見面，幾分鐘就可以搞定。

Alexia是頗有名氣的畫家，擅長精美的抽象畫，作品在全美各地巡展。身為俱樂部的負責人，她熱情善良、樂於助人，二○二三年我在中國那段期間，作品依然參加俱樂部的巡展，多虧她的無私奉獻。

二○二四年二月，她邀請我參加今年六月在南卡Sumter天鵝湖畔藝術展 ，與去年一樣，我人在中國，畫在美國，她會負責保管我的畫。

訂下回美國的機票後，我和先生約Alexia在Starbucks見面，我把參展的四幅畫轉交給了她。談及售畫與手機支付，她分享了其中的方便與愜意，她曾經在北卡旅遊，途中接到密西西比州展覽館的電話，讓她與收藏方聯繫，然後雙方用手機完成了交易。她給我們推薦了一款支付App ，據說Square公司開發的Cash App，是目前美國移動支付界的明星。

俱樂部有半數會員是退休人員，對手機支付持觀望態度，社會在發展，應該與時俱進嗎？不過美國是個多元社會，既鼓勵創新又維持傳統，各種選擇都有生存的空間，有的老人不喜歡智慧型手機，用普通電話一樣可以正常生活。

不管你信不信，還有老人至今選擇用紙和筆報稅，因為電子稅表讓他們不安，傳統的紙和筆讓人溫暖踏實，但他們也害怕哪天會被時代的激流捲走。

人生是一場歡與愁交織的行程，我們穿行其間，有風霜坎坷，也有鳥語花香。