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男性說教

艾利克

男性說教（mansplaining）一詞由man與splaining合成，意旨男性偏好由上而下的姿態與對方說話，同時也用在男性向女性解釋她原本就理解的事物，認為對方完全無知，後來被引申為好為人師者。

在美國念書時，班上mansplaining的現象也相當常見，我們班上的同學來自不同的年齡與背景，有年紀稍長、工作資歷豐富的，也有大學剛畢業、工作資歷比較淺的。根據我的經驗，mansplaining常發生於亞洲男同學對年紀較輕的女同學。

舉例來說，課堂上有許多小組報告，小組成員會提供各種不同的意見，最後可能是用投票表決等方式來決定最後的方向。然而，一些亞洲男同學便會以居高臨下的姿態，侃侃而談自己的意見，並要求所有組員採納。

每個人都有發表意見的權利，然而喜歡mansplaining的男性，總會不斷否定其他成員的意見，而否定的理由大多過於籠統，而且缺乏說服力。

然而，小組討論的用意在於如何以有邏輯的方式說服其他成員，而不是依照誰的年紀比較大或是誰的資歷比較深，更不是一味地否定其他人的意見。大多數時候，喜歡mansplaining的男性，當他們的意見受到質疑或挑戰時，仍會不斷堅持自己的見解，然後把別人的問題轉向與主題無關的領域，像是指責對方年紀太小經驗不足，或是用類似的話語回應，展現了倚老賣老的模樣。

Mansplaining的男性通常自負，但不一定優秀，多數時候也是自我感覺良好或是掩飾自己的不足，而這樣的人通常也讓其他人避之唯恐不及，到了最後沒有人想與他們成為組員，他們也能解讀成由於自己過於優秀，其他人的程度比不上自己，而不願與自己同組。

除了學校之外，mansplaining的現象也無所不在，從聚會到社交場合都能見到，或許有時只是單純的喜歡分享，但控制不夠好而變成了mansplaining。因此，男性在說話或發表意見時，要用平等的溝通來取代mansplaining，才是真正的尊重。

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