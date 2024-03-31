管家老墨馬瑞雅最近買了房，才一萬四千美元，一臥一廳一廚一廁，而且在東區，她高興得不知所措。女兒可以有個好學區，她就近上班，我想知道真相。

中午在休息室，我見到滿臉是汗的馬瑞雅，她滿面春光，用帶著西班牙口音的英文和我說：「Mobile home（移動住房） , only a little Mobile home.」她說是從網路上買的，目前停在西雅圖 東區的一所活動房中心，全款付清，每月只需繳交五百元管理費即可，包括水電、垃圾及地稅費用，她在醫院工作的收入就足夠了。當然政府對購屋者有一定的購買門檻，如果賺得太多，還不可以享受，她神氣活現地嘮叨著。

馬瑞雅長得矮小，一頭微黃的鬈髮，眼睛又藍又大，皮膚白而細膩，一看就知道有西班牙裔混血。七年前她從加州 搬來西雅圖，帶著只有五歲的小女兒成為單親媽媽。丈夫有了外遇，她自己卻被趕出來，真是沒有道理。那次她句句含淚，我才體會到在美國過日子，什麼樣的生活都有。

眼看她白胖胖的臉像白麵包一樣，令我有些擔心，覺得她這種長相是一種病。我沒有猜錯，有一天她告訴我：「我的體重這幾年多了三十磅。近幾年我一直在看心理醫生，我女兒也一樣。」母女兩人都患有憂鬱症，她女兒不僅學習成績一落千丈，還有自殘現象，會用小刀在自己的胳膊、腿上割畫一道道傷痕。

我聽了大吃一驚，她都在這裡工作幾年了，除了她幹活時忙得滿頭大汗，或在休息室裡暴飲暴食外，我平時並沒有注意過她。

剛搬到西雅圖時，她與女兒租住在離市區很遠的一個墨西哥 小農場，夏天她幫人家種蔬菜、摘水果，一到冬天就到附近餐館打工，能維持她們母女基本生活。女兒跟著她顛沛流離，前夫沒有按時付撫養費，她們靠政府的食物券度日。那時候孩子還小，她沒有考慮就學問題。

有一次，她發現女兒出現了問題，一直糾結父母離婚的事情，嚷著要找父親，還被父親接過去住了一個暑假。回來時，她發現女兒變得很陰鬱，不愛講話了；有一次她問馬瑞雅：「父親為什麼跟別的女人在一起，不要我們了。那女人還罵我，嫌我是個拖油瓶，希望我回到這裡，媽媽，妳不會不要我吧？」

馬瑞雅聽了很心痛，她告訴女兒，「我們的人生從此只有我們倆」，孩子認了。沒多久女兒竟出現了自殘現象，逃學、休學、看醫生、吃藥，這一連串的問題接踵而來，對馬瑞雅當頭棒喝，她也憂鬱了。馬瑞雅說：「看著女兒的樣子，怎麼辦呢？」政府可以提供食物、醫療，但無法保證每個人的心理健康，她知道這些道理。

這是一個巧合，她在網路上買到這棟活動房，她很高興，直說是上帝的旨意。還說自己有種成就感，有種家的感覺。她的目標不高，回家有沙發坐、有電視看、有爐子可以做飯、晚上有床睡、周末有洗衣機可洗衣服、上班有車開、女兒有學校上學，這就足夠了。

她說，買了活動房以後，我和女兒都開心，女兒也按時吃藥了，學習成績也開始穩定，也學會面對現實了，日子往好的方向發展。馬瑞雅還說能找到醫院這份穩定的工作，也是生活的轉折點，她不會放棄的。

聽馬瑞雅這麼說，真為她感到開心，我看著身邊所有走過的同事與病人，包括我自己在內，活動人生，每個人都是一個行走的故事。有一句歌詞寫著：「打開雙窗的後面，是一個個幸福的生活。」希望這不是一個謊言。