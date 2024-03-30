在僑園大廳門外，當年出席國民黨第一次全國代表大會的部分代表。（圖／作者李莉提供）

那些年住在台北市北投的日子，不時會在我的夢中出現，距今已經超過六十年，依然忘不了北投僑園，那是我自小長大的地方。

回憶之門一旦開啟，就像是潮水找到一處破口，排山倒海不能自已。那時我剛剛進北投中山國小六年級，小時候爸爸叫我莉莉，也認為莉莉適合小孩子，一直用到考初中聯考時才正名為李莉。有趣的是，班上還有兩個名叫李麗和李麗麗的同學，老師每次碰到我們三個人往往都很小心，現在才知道是怕弄錯成績。

僑園是早期台灣尚未有五星級飯店前，政府為招待海外貴賓級人物，而特別打造的國家級山水花園，富豪華人 陸運濤住過這兒，國家的國大代表也會在此開會，電影明星、情報局長都曾風光出現。先父李治華先生曾連任多次負責人，所以造就了我一個豐富有趣的童年。

當時的僑園也是台北的後花園，這裡充滿我讀小學和初中時的快樂時光。每逢夏天，平時我除了上課和三餐外，都泡在游泳池裡，皮膚經常曬得黑又亮，好多次菲律賓華僑見到我都好高興，以為碰到同鄉了。我的耳朵也常因為游泳進水發炎，必須連夜下山求診耳鼻喉科張醫生，張醫生的女兒張莉（藝名張璐）是我的小學同學，後來成為影星谷名倫的未婚妻。

到訪僑園的名人很多，記得有一次走路放學回家，在半山腰路上碰到香港 明星杜娟，另一次是碰到鄭佩佩。我在游泳池畔生平第一次看到拍電影現場，漂亮的台語明星白蘭在燈光師的打光下演戲，影星范麗、張美瑤，以及中國小姐李秀英都曾在花園中留下無數美麗的倩影。

最老的名人記得是于右任老先生，當時的他已經是白髮蒼蒼，白鬍飄飄；教育部 長黃季陸的財神爺肚和王昇將軍的嚴肅威嚴，都令我留下了深刻的印象。

離開台灣四十七年，幾次回國停留都太短，終於在四年前才有機會回到北投，再看到僑園時人事全非，記憶中的英雄、美女都成為歷史人物；記憶中的大廳、樓台、花園中的小橋流水、噴水池、游泳池都不見了，見到的是被連棟高樓所取代。隔壁美國人家陪我練英文的小孩和狗早已人去樓空，心中滿是惆悵和失落。

走遍歐美，從來沒有忘記過我記憶中的家園，時光流逝，忘不掉的是年輕時候的夢，留下的是歲月的軌跡，揮手前程，放下我年輕時的夢，再見我的舊家園只有在夢中，感嘆往事只能回味。