今年農曆春節很特別，家中竟然聽見麻將聲，更伴著不停的笑聲。因為陪老媽打麻將的三個人，女兒夫婦和大兒子他們都是第一次上牌桌，戰戰兢兢又笨手笨腳，更何況其中一個是洋女婿，自然是笑話百出。他總把「一索」當成是個「花」，趕忙去補牌，又不知道要從尾端補牌，每每被岳母喝住，引起大家一陣笑聲。

自從新冠疫情 以來，我們兩個八旬老人謝絕了所有社交活動，連住在紐約市的姊妹和弟弟們都很少往來，害怕被感染。因為我是一個免疫功能要受控制的病人，加上女婿是醫生，對我的防疫要求特別嚴格，害了老伴好幾年不曾摸過麻將，平時她只好自己一個人打電腦麻將，聊勝於無。這次女兒一片孝心，特別買來一副新牌，在每個牌的左上角都刻有數目，方便洋人辨認。

我問大兒子和女兒，他們如何學會打麻將？兩人都說小時候在家中看見媽媽陪爺爺打牌，看著看著就自然會了。此時我這個在一旁侍候茶水的老爸，可不曾閒著，不時要解答他們的遊戲規則，還要當裁判計分。

住在印地安那州的二兒子夫婦沒有回來，卻寄來冷藏的小籠包，正好在中場休息時，蒸熟與大家分享。住在紐約州長島 的大兒子講了一個故事，勾起大家許多回憶。他說有一回和妻子在購物中心碰見一名老婦人，老婦人說她一生都住在長島的大頸鎮（Great Neck），他妻子就說丈夫是在大頸鎮出生的，問老婦人是否還記得那裡有一間「黃氏洗衣館」？老婦人說當然記得，那是一間大店舖，那時還有一個中國嬰兒。此時大兒子加入談話說：「那個嬰兒就是五十多年前的我。」

大兒子又說依稀記得外公說過，有人環遊世界去到香港 見過媽媽，問我是怎麼一回事？這可引起我們兩個老人家的興趣，一人一句爭述六十多年前的往事，那是一次高級享受的難忘經歷。那年岳父洗衣館的業主退休，兩夫婦搭郵輪環遊世界，岳父告訴他們，自己的女兒住在香港，到時可以相見。後來我以男朋友的身分，陪同去見溫堡夫婦。

溫堡夫婦先是請我們去半島酒店喝下午茶，那是當時香港最高級的酒店，我們從未去過，那些精緻的雞肉三文治真好吃。後來又請我們上郵輪吃晚餐，那是我第一次知道有專人侍候酒水的，我們沒有看餐牌，只告訴主人說想吃牛排，這樣保證不會出洋相。

用餐時，我注意到老先生吃麵包的方法很特別，他把橢圓形硬麵包的內心挖空，只吃那層硬皮。而老太太很隨和，那頓飯吃得很舒適。記得老先生用一個暱稱來稱呼我的女朋友，大概是「甜心」之類的，當時我們在香港學的英語，聽不懂他的那句美國話。

時間回到現在，當大家正忙於打牌時，我拍下他們的照片傳給二兒子看，他高興見到媽媽的笑容，說恨不得自己也在場，還開玩笑傳簡訊說：「寄語妹夫，聰明的女婿，一定會讓岳母大人贏牌。」

完場時，點算籌碼，發覺老媽竟然輸了，大家都不相信。老媽說：「我太費神去看你們三家是否出錯，竟然顧不得自己去胡牌了。」這個老手輸得有理，女婿當然輸最多，但起碼也曾胡過牌，難為他了。

晚上孫兒們來吃飯，領過紅包，大家都開心，真應了那句「新年快樂」的祝福話，正是「麻將聲中帶笑聲，四方城內聚親情。」