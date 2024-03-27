二○二三年二月八日是一個奇特的日子，一群八十歲的老學生在舊金山灣區 狀元樓餐廳，給初中一年級時教他們英文，此時已經九十歲的女老師舉辦了一個慶生會。

台灣師範大學附屬中學從一九五○年起開辦實驗班，在四百名初一新生中，經過智力測驗挑選出一百人分成兩班，初中讀四年，直升高中後讀兩年。這和普通的初中三年，畢業後還得參加高中聯考再讀三年的學制不同，主要目的是蒐集數據，為將來的十二年義務教育制度作參考。這個實驗班學制總共辦了十年，到省辦高中、市辦初中的時候才正式停止。

第六屆的實驗十一及十二班學生於一九六一年高中畢業，如今已超過一甲子，大家共同度過十二至十八歲的青澀年月。畢業後同學們仍然相親相愛，有空就聚會，如今更是每個月在雲端閒聊兩小時。

李老師是台灣師範大學英語系的高材生，畢業後就到附中實習，教實驗十一、十二兩班的初一英語。她的美國夫婿是到台師大學習中文，沒想到結成連理，婚後他們就回美國進修，難得的是她一直和學生們保持聯繫。

去年這個日子是李老師的九十大壽，我們這群八十歲的「老學生」們，在現任台灣中央研究院院士蕭同學的號召之下，決定大家齊聚在金山灣為敬愛的李老師慶生。居住在南加州 的同學占多數，很多都設法來參加，北加州的同學們自然不落人後，幾乎全數到齊，我也抽空從華府趕去，最遠的一名是住在紐約的王同學，每人都興高采烈地參加了盛會。

有趣的是，李老師自己也是師大附中高十三班畢業的學生，來參加的人還有蕭院士的哥哥也是附友、實驗十班著名行草書書法家阮學長，還有高一百二十班的一名鄭學弟也來出席，變相地開了附中同學會，真是歡樂不盡。

壽宴的蛋糕由南加州夏同學到鄰鎮Cupertino法國蛋糕店La Patisserie訂購，早上九點提貨，他帶著蛋糕由女兒開車在十點半送到會場。壽酒由另一名王同學精選加州最老酒廠的名酒為賀。

李老師和夫婿季教授由姪女從舊金山駕車送抵狀元樓餐館，並開始布置六十八年前和同學們在附中的紀念照片，以及小心擺出他們捐贈給與會同學們的抽獎禮物，有不同大小、方圓、素面或雕花的清代紫砂壺，從康熙、雍正到乾隆朝的珍品多件，而且人人有獎。

正午十二點，由第一桌李老師及夫婿開始進行各五分鐘的感性致詞，然後學生輩夫婦各三分鐘。最後由鄭同學和華府姚同學致詞和總結。然後李老師還捐出一座從四川訂購的特產黃玉巨竹福祿壽三星雕刻，經過激烈競爭的拍賣後，由賴同學夫人以一千美元得標，款項再捐給負責讓中國偏鄉窮學生讀書升學的「樹華基金會」。

灣區書法家陳會長、作家黃女史、姚同學及鄭同學都敬贈作品給老師，然後攝影名手栗原為大家拍合影照留念。餐後，阮同學請大家到附近喝咖啡，樂談附中往事，笑聲迭起。