公司人事部發出一份求助郵件，引起我的注意，因為上面是一個我熟悉的同事名字，那是一封要求其他同事自願捐假給求助人的郵件。

通常要求別人捐假的人，多數是因為自身或者家人健康出現了大問題，無法在短時間內回來上班，而自身的有薪假或病假不夠用。在這個時候如果無法上班，便意味無法繼續賣力工作，也意味著公司不再提供最基本的醫療保險 。但是對於身體正遭受巨大摧殘，醫保 是必不可少的保障，因此很多人在緊急關頭，會要求有愛心的同事無償捐假，以延續有效的留薪時間，讓醫保得以順延。

這次要求捐假的同事與我熟稔，我也知道最近她的身體欠佳，醫生要求她在家休養半年，不能去上班。而之前她也休過一段時間病假，現在她已將自己僅有的假期和病假全用光，迫不得已只好透過公司人事部發出求助信件。

熟悉她的同事紛紛互相轉告，希望大家盡能力幫助她，於是許多人衡量自己的情況，各自捐出一到七天不等的假期。我們只須填寫公司的捐贈表格，落實要捐的時間再簽上名字，交給人事部去審批即可。如此一來，集腋成裘，有了大家捐出的時間，她得以保住健康保險，可以安心在家休養和尋醫問藥。

記得我剛來公司上班時，曾見到兩個不同職務的同事，她們經常寒暄，互動非常好，做什麼事都要在一起。知情人士告訴我，其中一個較年長的同事曾因大病長時間住院，其間她用光了自己的有薪假期及病假，另一人義無反顧捐出她剩餘的假期給患者，並且每天下班後去醫院悉心照料，陪患者度過人生最難熬的歲月。因此痊癒後的同事對她感恩戴德，兩人成為一輩子的好朋友。

我也有一個好友同事，談及她剛來公司上班不久，便遭遇一場意外，差點連小命也賠上。在她與死神搏鬥之際，來公司上班才幾年的她，根本沒有足夠的假期供她長時間治療，她一度覺得很絕望，因為剛入職人脈有限，不知該向誰求助？

但出乎預料，當她的求助信息一傳出，居然很多認識或不認識的同事熱情地伸出援手，捐出一定的時間讓她能繼續在醫院接受治療，安然度過險境。對此她心存感恩，並從人事部獲悉捐贈者的信息，對他們一一言謝。這次她也是很爽快地捐出數天時間，正因為她深深明白當中的重要性。當年別人幫助她，今天她也樂意回饋有需要的人。

其實有些同事即使不認識求助者，但是他們卻選擇匿名捐獻自己的時間，堅持做好事不留名，施恩不求回報。除了捐獻時間以外，公司偶爾也會舉辦義賣活動，很多同事會捐出物資義賣，所得收入會幫助經濟陷入困難的同事，小小的善舉也很溫暖人心。

感謝公司有如此人性化的制度，在一些同事遇到人生瓶頸時，得到大家的愛心捐贈時間和鼓勵，讓求助者安然度過低潮。

陪伴是最長情的告白，我們捐贈時間給有需要的同事，陪他們一起戰勝病魔，希望他們早日康復並回歸工作崗位，重啓人生新篇章。