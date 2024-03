據世界日報 1月19日報導,聯邦路管局決定取締高速公路上頻頻閃現的幽默路牌,理由是它們造成駕駛人分心。我對此有不同意見,以為一刀切的做法太過簡單,忽略了搞笑路牌給駕駛帶來的正面警示作用,無端讓幽默背黑鍋。

儘管政府決策有其通盤考量,但全面扼殺饒有趣味的路牌仍顯得矯枉過正,禁不住挺身為它們鳴冤幫腔。在高速公路上駕車本已枯燥至極,倘在路牌中適當添加幽默因素,應能協助駕駛人鬆弛繃緊的情緒,在會心一笑下,輕快地汲取合理警示,逗趣勸告更容易吸引目光,達到事半功倍之效。

例如有一個幽默路牌寫道,「密西西比有四個I,緊盯路面須雙眼並用(Four I's in Mississippi, two eyes on the road)」, 巧妙地使用同音,把兩個不相關的概念聯繫起來,敦促駕駛人保持警惕,注視前方。密西西比一字雖長,卻早為人們熟悉,無須分散注意。而兩眼緊盯路面卻是有力的警示,並非任何州際或國際玩笑。

另一路牌更言簡意賅,「別當討厭鬼,讓人家併入車道(Don't be a grinch, let them merge)」討厭鬼是著名兒童文學家蘇斯博士(Dr. Seuss)創造的卡通人物,正好與合併一字是諧音,讀來朗朗上口,鄭重友好地提醒駕駛人,要與人為善,互相禮讓。

它讓我回想起多年前,曾涉及合併車道的一次驚險遭遇。那天我從高速公路開車送妻子上班,途經一個入口時,見到一名年輕男子開車正要進入高速公路。他幾次想從我的車前插進來,前輪都快碰到我車前方,這令我心生不悅,冒出偏不相讓的念頭。於是我每次都加速搶在他前方,使他無縫隙可插,最後他只能老老實實地排在我後面進入高速公路。

誰知一旦進入高速公路,緊隨我後方的這名年輕男子就開始挑釁,幾次加速作追逐狀,車頭幾乎就要撞到我車尾,公然向我示威和施壓。我從後視鏡中,可清楚地看到他如亡命之徒般的憤怒面容,別無選擇,我只能也拚命加速,以免被撞。經過幾次狼奔豕突般的威脅後,我正好已開到市區路段,趕緊離開高速公路,擺脫了惡棍。

但我至今想起仍害怕,萬一有任何閃失,而我又未及躲離,也許我和妻子都會受到嚴重傷害。當年的我年輕氣盛,差點釀出大禍,其實退一步海闊天空,何必斤斤計較?要是當年我已知那個「別當討厭鬼」的調侃式警示,也許我會知趣禮讓,那一場前後追逐大戰就不會上演,那讓人顫慄的路怒場面也就無從談起。結局幸好不悲慘,為我留下難忘的教訓。

順便再說個有趣字牌,據說曾有人騎摩托車在高速公路招搖,皮夾克後背有幾個大字,「如你見這,則我的女友已經掉落(If you see this, my girlfriend must have gone) 」,分明是用幽默自娛娛人,這樣的字牌,你說要不要取締?