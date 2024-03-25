我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

為幽默路牌叫屈

張達聰

世界日報1月19日報導，聯邦路管局決定取締高速公路上頻頻閃現的幽默路牌，理由是它們造成駕駛人分心。我對此有不同意見，以為一刀切的做法太過簡單，忽略了搞笑路牌給駕駛帶來的正面警示作用，無端讓幽默背黑鍋。

儘管政府決策有其通盤考量，但全面扼殺饒有趣味的路牌仍顯得矯枉過正，禁不住挺身為它們鳴冤幫腔。在高速公路上駕車本已枯燥至極，倘在路牌中適當添加幽默因素，應能協助駕駛人鬆弛繃緊的情緒，在會心一笑下，輕快地汲取合理警示，逗趣勸告更容易吸引目光，達到事半功倍之效。

例如有一個幽默路牌寫道，「密西西比有四個I，緊盯路面須雙眼並用（Four I's in Mississippi, two eyes on the road）」， 巧妙地使用同音，把兩個不相關的概念聯繫起來，敦促駕駛人保持警惕，注視前方。密西西比一字雖長，卻早為人們熟悉，無須分散注意。而兩眼緊盯路面卻是有力的警示，並非任何州際或國際玩笑。

另一路牌更言簡意賅，「別當討厭鬼，讓人家併入車道（Don't be a grinch, let them merge）」討厭鬼是著名兒童文學家蘇斯博士（Dr. Seuss）創造的卡通人物，正好與合併一字是諧音，讀來朗朗上口，鄭重友好地提醒駕駛人，要與人為善，互相禮讓。

它讓我回想起多年前，曾涉及合併車道的一次驚險遭遇。那天我從高速公路開車送妻子上班，途經一個入口時，見到一名年輕男子開車正要進入高速公路。他幾次想從我的車前插進來，前輪都快碰到我車前方，這令我心生不悅，冒出偏不相讓的念頭。於是我每次都加速搶在他前方，使他無縫隙可插，最後他只能老老實實地排在我後面進入高速公路。

誰知一旦進入高速公路，緊隨我後方的這名年輕男子就開始挑釁，幾次加速作追逐狀，車頭幾乎就要撞到我車尾，公然向我示威和施壓。我從後視鏡中，可清楚地看到他如亡命之徒般的憤怒面容，別無選擇，我只能也拚命加速，以免被撞。經過幾次狼奔豕突般的威脅後，我正好已開到市區路段，趕緊離開高速公路，擺脫了惡棍。

但我至今想起仍害怕，萬一有任何閃失，而我又未及躲離，也許我和妻子都會受到嚴重傷害。當年的我年輕氣盛，差點釀出大禍，其實退一步海闊天空，何必斤斤計較？要是當年我已知那個「別當討厭鬼」的調侃式警示，也許我會知趣禮讓，那一場前後追逐大戰就不會上演，那讓人顫慄的路怒場面也就無從談起。結局幸好不悲慘，為我留下難忘的教訓。

順便再說個有趣字牌，據說曾有人騎摩托車在高速公路招搖，皮夾克後背有幾個大字，「如你見這，則我的女友已經掉落（If you see this, my girlfriend must have gone） 」，分明是用幽默自娛娛人，這樣的字牌，你說要不要取締？

世界日報

上一則

下一則

半夜訪客

延伸閱讀

陝西收費站員工逼司機吃垃圾桶食物 犯眾怒被停職

陝西收費站員工逼司機吃垃圾桶食物 犯眾怒被停職
MLB／洛城高速公路大戰 大谷迎戰老東家 將重返安納罕受矚

MLB／洛城高速公路大戰 大谷迎戰老東家 將重返安納罕受矚
焚風橫掃南加 樹倒砸車、停電、垃圾飛舞

焚風橫掃南加 樹倒砸車、停電、垃圾飛舞
高速公路旅客中心

高速公路旅客中心

熱門新聞

黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
圖∕黛安

大麻疑雲（上）

2024-03-23 02:02
圖∕黛安

大麻疑雲（下）

2024-03-24 02:02
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00
64歲的陳穎蓁從公部門退休後，一路考取餐飲、不動產經紀人、地政士證照，因緣際會接觸法律，便投入法學的世界，去年考上律師。(圖／陳穎蓁提供)

不斷突破人生限制 64歲退休公務員陳穎蓁 考上律師

2024-03-24 07:00

你過時了嗎

2024-03-19 02:00

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍