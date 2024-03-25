據世界日報 1月19日報導，聯邦路管局決定取締高速公路上頻頻閃現的幽默路牌，理由是它們造成駕駛人分心。我對此有不同意見，以為一刀切的做法太過簡單，忽略了搞笑路牌給駕駛帶來的正面警示作用，無端讓幽默背黑鍋。

儘管政府決策有其通盤考量，但全面扼殺饒有趣味的路牌仍顯得矯枉過正，禁不住挺身為它們鳴冤幫腔。在高速公路上駕車本已枯燥至極，倘在路牌中適當添加幽默因素，應能協助駕駛人鬆弛繃緊的情緒，在會心一笑下，輕快地汲取合理警示，逗趣勸告更容易吸引目光，達到事半功倍之效。

例如有一個幽默路牌寫道，「密西西比有四個I，緊盯路面須雙眼並用（Four I's in Mississippi, two eyes on the road）」， 巧妙地使用同音，把兩個不相關的概念聯繫起來，敦促駕駛人保持警惕，注視前方。密西西比一字雖長，卻早為人們熟悉，無須分散注意。而兩眼緊盯路面卻是有力的警示，並非任何州際或國際玩笑。

另一路牌更言簡意賅，「別當討厭鬼，讓人家併入車道（Don't be a grinch, let them merge）」討厭鬼是著名兒童文學家蘇斯博士（Dr. Seuss）創造的卡通人物，正好與合併一字是諧音，讀來朗朗上口，鄭重友好地提醒駕駛人，要與人為善，互相禮讓。

它讓我回想起多年前，曾涉及合併車道的一次驚險遭遇。那天我從高速公路開車送妻子上班，途經一個入口時，見到一名年輕男子開車正要進入高速公路。他幾次想從我的車前插進來，前輪都快碰到我車前方，這令我心生不悅，冒出偏不相讓的念頭。於是我每次都加速搶在他前方，使他無縫隙可插，最後他只能老老實實地排在我後面進入高速公路。

誰知一旦進入高速公路，緊隨我後方的這名年輕男子就開始挑釁，幾次加速作追逐狀，車頭幾乎就要撞到我車尾，公然向我示威和施壓。我從後視鏡中，可清楚地看到他如亡命之徒般的憤怒面容，別無選擇，我只能也拚命加速，以免被撞。經過幾次狼奔豕突般的威脅後，我正好已開到市區路段，趕緊離開高速公路，擺脫了惡棍。

但我至今想起仍害怕，萬一有任何閃失，而我又未及躲離，也許我和妻子都會受到嚴重傷害。當年的我年輕氣盛，差點釀出大禍，其實退一步海闊天空，何必斤斤計較？要是當年我已知那個「別當討厭鬼」的調侃式警示，也許我會知趣禮讓，那一場前後追逐大戰就不會上演，那讓人顫慄的路怒場面也就無從談起。結局幸好不悲慘，為我留下難忘的教訓。

順便再說個有趣字牌，據說曾有人騎摩托車在高速公路招搖，皮夾克後背有幾個大字，「如你見這，則我的女友已經掉落（If you see this, my girlfriend must have gone） 」，分明是用幽默自娛娛人，這樣的字牌，你說要不要取締？