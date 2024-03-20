二月的第三個星期一是家庭日（Family Day），也是渥太華冬季狂歡節的最後一天。當天上午，國家首都委員會宣布，麗都運河溜冰場（Rideau Canal Skateway）冰況良好，中午十二點就可以部分開放了。

真是有久旱逢甘霖的感覺，去年的溜冰季，因為暖冬 ，河面上一直無法形成三十厘米厚度的安全冰面，溜冰場破天荒地關閉了一整個冬天。今年又是暖冬，二月初還有十幾度，很多人都說今年又沒盼頭了，誰知竟等來峰迴路轉的好消息。

門外豔陽高照，碧藍的天空純淨得連一片雲彩都沒有，我全副武裝，陪著興高采烈的父子倆出門。我們到達時，運河上早已人頭攢動，男男女女、老老少少，一個個喜氣洋洋的。父子倆很快就換好了溜冰鞋，等我取景拍照完畢，他倆早已溜進了冰場的歡聲笑語中。

左顧右盼一番，我決定加入在場邊步行的人群。說實話吧！我不是來溜冰的，我是來看溜冰的，我曾在室內溜冰場摔過兩、三次，從此便只在看台上當一個鼓掌的人。到了人氣滿滿的運河溜冰場，我忍不住躍躍欲試，不敢滑行，那就換一種方式參與。

我小心舉步，跟在兩位年長者的後面，他們穿著活力滿滿的橙色羽絨服，體態輕盈，健步如飛，我不甘落後，也加快了腳步，偶爾腳下打滑，趔趄一下。我便會趁機駐足片刻，欣賞那些飛速滑過的優美身姿，看他們一個個身輕如燕，足下生風；看他們各種花式滑行，翩然若飛；看年少者成群結隊地呼嘯而過；看情侶們含笑攜手而行；背包客們則不分年齡，一個個自信而又灑脫：更有年輕的爸爸和媽媽，在瀟灑滑行的同時，還拉著小雪撬，推著一台嬰兒車，邊上跟著一個腳踩「風火輪」的孩童，真可謂「遛」娃「溜」娃兩相宜。

運河溜冰的傳統是從什麼時候開始呢？據說是在它建成那一年，也就是一八三二年。麗都運河全長二○二公里，修建它原是為了軍備，結果成了商貿通道。寒冬臘月，河面結冰，有學生發現，從運河一路溜冰去學校，比步行去學校快多了，於是溜冰鞋便成了風行一時的通勤工具。後來，更多熱愛溜冰的人加入，這穿越渥太華市中心的七點八公里，便成了世界上最長的天然溜冰場，自然被載入了金氏紀錄。

一個個矯健的身影不時從我身邊掠過，我穿著笨笨的雪靴嘗試「舉重若輕」，正志得意滿時，卻見先生緩步向我滑來，說是時候去歇一歇了。原來他用力過猛，竟然摔了一跤，於是我成了他的手杖，扶著他去歇息。

著名的河狸尾（Beavertails）分店距離休息處不遠，不時看到有攜家帶眷的溜冰客排隊。河狸是加拿大 的象徵之一，這家店別出心裁，首創了一種形似河狸尾的油餅，很快成為人氣美食，連美國前總統歐巴馬 都親來品嘗。

夕陽西下，我們準備打道回府，車子駛出地下停車場時，還看到不斷進來的車流；天色已近傍晚，他們大概是來夜滑的。