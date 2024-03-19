日前報上報導AT&T 公司準備取消住宅的座機電話服務，宣稱只有百分之七的家庭還在使用固網電話（landline），加州 公用事業委員會將於九月舉行公聽會。

根據一篇有關嬰兒潮中，千禧世代和Z世代消費市場的調查，他們的消費習慣大不相同。我家還保留一副AT&T Trimline的掛壁式電話，因為我很怕將來下一代的年輕人不知道電話長什麼樣子，他們現在是人手一台手機萬事搞定，其實我已來不及保留一台傳統的電話機座了。

很早以前，我家兒子都是網購，只有退貨時他才去實體店面。後來小女兒也開始網購時，我提醒她，要找有實體店面的商家，萬一需要退貨還有店家可以去。實體店面漸漸地縮減，以前在本地的購物中心即可退貨，後來變為要開車二十分鐘到更遠的店面才能退貨。後來我也網購，只有退東西時才去百貨公司。

還在付每個月五十至一百美元的有線電視費用嗎？我還在使用，千禧年世代只付Netflix或Hulu，例如我的大女兒和女婿；至於小女兒屬於一九九七年至二○一二年出生的Z世代，她什麼都不訂，電視螢幕是用來打遊戲。

還在訂報嗎？每個月十元至三十元的開支，那是Z世代無法想像的，堆積在壁爐前的報紙，成為開啟壁爐的點火工具。至於寄賀卡，那更是好久以前的事了，現在的年輕人習慣使用通訊軟體傳訊息，誰還會跑去店家精心挑選一張文辭貼切的卡片呢？

嬰兒潮世代規規矩矩地買傳統房車，年輕人環保意識抬頭，傾向選擇電動車 ，甚至騎自行車、踩踏板和利用汽車共乘等。那麼現在的你我，是屬於那個世代的人呢？我也不再往前推了，只希望和孩子們的代溝，不要大到無法跨越。