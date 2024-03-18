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在挪威看醫師

小敬

二○二三年九月二十三日是一個美麗的早晨，我在挪威索爾萬（Solvern）峽灣不遠處從電動腳踏車摔下來，老公馬上帶我奔赴診所去檢查傷勢。

醫師是一位四十出頭的中年人，他檢查我的手，就用白紗布幫我把左手腕纏了好幾圈，綁緊後又拿出一塊方形棉布巾，綁在我肩膀上，這樣的包紮法，讓我想起在電影裡看到世界二次大戰期間，斷了手臂的士兵。

醫師說，要開車兩小時到大一點的城市去照X光，才能知道手腕有沒有斷裂，收費只要六十美元，習慣美國昂貴醫藥費的我們，大呼便宜。醫師說，挪威有全民健保，對遊客收取跟當地公民相同的費用。

我們看看行程，後天我們那一個旅遊團就會抵達挪威西海岸最美的港都，也就是第二大城卑爾根（Bergen），在那裡我們就可以照X光和看醫師，這樣就不會錯過隔天坐汽艇遊峽灣。

九月二十五日早上，老公陪我從旅館出發，去一家診所照X光，費用二十五美元。技術師看了X光片，就說我的左手腕骨折得很厲害，有一片骨頭有斷裂痕跡。他馬上請前台呼叫計程車，送我們到距診所十分鐘車程的急救中心。

抵達急救中心後，前台告訴我們，等候時間不一定。四十五分鐘之後，一位年輕女醫師替我看診，她非常溫柔地對我解說治療方法，並說明她對這種症狀非常有經驗。

我的手肘被放置X光下照射，三位女醫師一邊用力拉扯我的左手腕，一邊看著左手腕骨頭在電視螢幕上的顯影，每次拉扯，我都極度疼痛，但我盡量保持微笑，以免老公和醫師們緊張。拉扯大概半小時之後，脫臼手腕歸位，此時我的左手小手臂已經一片瘀青。

之後，護士為我打上石膏，使我能繼續遊山玩水，好完成接下來三天去挪威、四天去荷蘭的七天旅程。女醫師慎重吩咐我，回美國後要盡快就醫，並接受手術，醫師會置入一片鋼板和數個釘子固定骨頭斷裂處，才能保證完全恢復。我們隨即付款三百美元醫藥費，拿了收據，回美國可以申報保險退款。

在挪威，老公和我為了我脫臼受傷的左手腕，總共去了三個診所、遇見四個醫師、一個X光師，以及兩位前台工作人員。每位醫護人員都很友善，讓我心裡感到平靜。

挪威急診室和診所的醫療器材設備，與我們回美國後，到位於喬治亞州亞特蘭大市郊區的急診室相比，挪威的設備顯得非常樸實無華，卻能克盡全功，難怪美國醫療費用比較昂貴。

挪威很富有，因北海油田在一九六九年正式被開採而帶來財富，政府一向正確管理。此次我在挪威旅途中意外受傷，讓我們除了體驗挪威的美景美食，也見識了挪威的全民健保以及人民的幸福氣質。

健保 喬治亞州 亞特蘭大

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