周六晚上做家務時，突然出了虛汗，衝到廁所了事，排尿後有些疼痛。因為連續衝進廁所兩次，我立刻意識到，我應該是得了尿路感染。抬頭一看，已經晚上九點半了。

想到明天一早要從加州聖荷西 （San Jose）趕飛機去夏威夷 ，這種狀況怎麼坐飛機？把飛機取消？但在檀香山已經安排好一連串的事，取消行程影響的不只是我一個人。

我馬上給學醫的朋友打了電話，她聽到我的描述後說：「妳需要吃抗生素，這個必須是醫師開藥方。」我查了一下，附近只有聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）二十四小時開門，於是急忙趕往醫院。

這病若早幾個小時發作，我就有時間去看病取藥，偏偏天黑了才發作，我只能看急診，在美國看急診，一向要做好慢與等的心理準備。走進急診室，看到坐滿各種族裔的人，這麼多人在晚上等著看急診，我更加意識到健康有多重要。

登記之後，我告訴護士自己可能是尿路感染，護士叫我去採樣，但我在家裡時都尿完了，哪還有尿。護士體貼地給了我一杯水，讓我喝下，順利採樣後，我就被叫進急診室裡面，坐在用簾子隔開的小區域等待。

晚上十點多了，裡面有好幾個上夜班的醫護人員在忙碌，想想我們每晚在家安然入睡時，這些醫護人員要守護著病人，從心裡對他們多了一些理解和敬佩。

大概等了十幾分鐘，一個滿臉鬍子的中年男醫師走過來，他先是和藹地自我介紹，接著他問我有什麼不舒服？我說了自己的狀況後，他一臉同情地說：「妳受苦了，尿路感染是很痛苦的，我們在等尿檢結果，一出來，我就幫妳開藥。」我問可不可以打一針？他說藥的療效跟打針一樣，不用擔心。他說話的態度不會高高在上，讓我感覺是在和一個朋友講話。

我耐心地在布簾裡等，醫師已經看過好幾個病人了，但我的尿檢結果還沒出來。一抬眼，已經晚上十一點多了。

醫師大概也看出我昏昏欲睡，他說：「根據妳的描述，應該就是尿路感染。因為妳明天要旅行，我可以先開藥給妳，妳吃了一顆藥後控制住病情，再拿藥方去藥房取藥，檢查結果出來後我再發給妳。」

我問：「能不能再多給一顆藥，我明早想吃。」醫師說：「不行，醫院和藥房是分開的，我們不能多給病人一顆藥。」

醫師開始給我開處方，然後要把處方發到離我家最近的二十四小時營業的藥房。可是他打了一圈電話，半夜十一點藥房都關門了。

這時我問醫師：「可不可以拿著處方，去夏威夷當地藥房買藥？」醫師立刻回答：「當然可以，這樣最好。」護士給我吃了一顆藥，回到家後我就不疼了。

第二天我按原計畫飛行，飛機落地檀香山後，遍地都是Walmart商店。我拿著處方去Walmart藥房取藥，花不到十一美元，順利取到七天的藥，控制住病情。

這次的經驗讓我學了一招，在美國只要有了處方，就可以到全美任何各地的藥房取藥。