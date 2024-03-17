生平第一次到巴黎，第一站選擇去奧賽美術館 參觀，由Le Marais下榻的旅館，沿著塞納河畔走去美術館的路上，河濱堤岸上整齊排列著眾多一模一樣六尺寬的綠色小攤子，這些小攤子不賣紀念品，也不賣小吃，而是畫家的小工作室，或是小書報攤。

小攤子的主人靜靜地作畫，或埋頭看書，對書畫有興趣的客人可自己看，沒人招呼。這與世界各地風景區的景象非常不同，沒有俗不可耐的紀念品，也沒有叫賣聲，只有悠悠流水、綠蔭夾岸，伴著書廊、畫廊，閒靜中散發著濃濃的藝術文化氣息，令人對巴黎刮目相看。

市郊蒙馬特山丘最高點有一座教堂，是居高臨下俯瞰巴黎的好去處；教堂前的蒙馬特廣場有個藝術市集，大部分是畫家畫作，少數是手工藝品，還有街頭藝人的表演，遊人如織、熱鬧非凡。我們走走逛逛，想買一幅巴黎風景小畫，回家掛牆上做紀念，走逛中，看到一個從中國來的畫家，正幫客人畫特寫肖像，另一位幫人家畫名字；也看到幾個日本畫家擺攤，其他應該還是有很多來自世界各地的藝術家，在這裡創作討生活。

始建於一六○五年的Place des Vosges離我們住的旅館三個街口，來巴黎前從未聽過，路過時覺得建築很典雅，臨時興起進入參觀，才知道這是巴黎最古老的都市計畫興建、圍繞大廣場的四方形住商混合建築，十七和十八世紀時是貴族的高級住宅區，現在是遊客可以進出的古蹟 ，裡頭有旅館、餐廳，更有二、三十家畫廊與藝術品工作室。

在我們旅館附近的大街上，也不時會看到畫廊和藝術家的店，很難想像如果在別的國度或別的城市，這麼多藝術家要如何生存，但是在巴黎似乎完全沒問題。難怪我們熟知的許多畫家，如梵谷、高更、莫內、畢卡索等人，不管是不是法國人，卻都是在巴黎發光發熱。

巴黎街上，另外讓人嘖嘖稱奇的是個人設計師的時裝店很多，幾乎每條大街小巷都有。每個設計師都有自己的風格，有優雅、奇幻、五顏六色的大膽搭配設計，這些也是與藝術結合的表現。大部分的地方，恐怕很難有這麼多個人時裝設計師可以生存。巴黎還真是不一樣，這麼多人才，在這裡互相競爭激盪，難怪巴黎傑出設計師輩出，例如LV、Hermes、Dior、Chanel等，每一個知名品牌都是眾人的夢幻逸品。

巴黎是全世界單一城市中，擁有最多博物館 和美術館的城市，法文是Musee，很多街口都可以看到Musee的指標。維基百科說巴黎有一三六家Musee，Farandwide網站說有二九七家，不管哪個數字正確，都是很誇張的數目，很佩服那些創館和營運人員的理想與辛勞。可是我們時間有限，只能參觀羅浮宮、奧賽美術館，以及不在市區的凡爾賽宮和莫內花園。相信大多數遊客跟我們一樣，那麼有誰會去看其他一百或兩百多家的Musee呢？是巴黎人嗎？我不得不讚嘆，巴黎真的是藝術與文化之都，藝術與文化無所不在，就存在日常生活中。