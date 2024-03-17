美國有許多人喜歡看球賽，我每次從外國回來，都見到穿著球隊衣服的球迷，三五成群趕到酒吧看比賽，這好像已是美國社交生活中重要的組成部分。

記得我移民來美國不久，即發覺每間學校都很重視自己的校隊，每逢大賽前，學校運動場上一定有大型活動，就像戰士們出戰前一般，大家高聲喊著校隊的口號，為球員們打氣，好讓他們增強鬥志力和信心。校內最受歡迎的俊男美女，全是球星和啦啦隊的隊員們。

進入Ann Arbor密西根大學就讀的第一個周末，全宿舍所有同學都到俗稱「The Big House」的學校大球場看美式足球 賽。踏進這個可容納十多萬人的特大球場，看到自己校隊的奮力拚搏，那種洶湧澎湃的氣氛，心裡不知多麼震撼。立刻，我也迷上看球賽。

很快發現，很多新聞和廣告資源都分配到不同的球賽上，一年四季永不停息。如果你對球隊的戰績、球員的數據和歷史能背得滾瓜爛熟，就算不能成為運動健將，也可成為運動達人，深為同學們歡迎，跟香港的情形有如天壤之別。

新年伊始，是大學美式足球盃賽之日，分別有糖盃、棉花盃、橙盃、桃盃等。最出名的肯定是在洛杉磯Pasadena舉行的玫瑰盃，已有逾百年歷史，同時還有花車遊行和選美，是一年一度的盛事。今年我的母校打贏了玫瑰盃，令我們舊生也感到無限光榮，料想今年獻給母校的捐款，一定比往年更為闊綽。

二月初某天，是職業美式足球最重要的一天，超級盃 賽令美國舉國沸騰，因為有超過一億觀眾會坐到電視前，我也是其中之一，中場表演和電視廣告必定是大家最熱中的話題。今年首次在拉斯維加斯賭城舉辦的超級盃賽門票，平均每張八千多美元，電視廣告費則為每三十秒七百萬美元。難怪這次贏了超級盃的「四分衛」Patrick Mchomes，賽前已擁有NFL最高的四億五千萬美元合約，聽說賽後還錦上添花，再把合約更新。

六月天，更是雙管齊下的運動月，這是NBA和NHL（冰上曲棍球）的決賽月，電視、酒吧同樣忙個不停。暑假後的十月尾到十一月初，就到了運動年的壓軸好戲，那是職業棒球的世界系列（World Series）冠軍賽。

去年我剛好回老家洛杉磯探親，當然不失良機，趕去迪士尼旁的LA Angels球場見識日本名將大谷翔平 大顯身手，發覺場內竟有許多專程從日本飛來看他的粉絲，紀念品店裡也多是有他名字的物品。最近大谷翔平以史上最高的七億美元合約，跳槽到鄰近的LA Dodgers，更成為家傳戶曉的傳奇。世界系列賽後不久，又是新一年的開始，美國球賽再繼續它永遠的循環。

為什麼球賽會如此吸引人？有心理學家說過：「人類天生就有獵殺的殘酷本性，後來經過一代又一代文明的洗禮，和不同社會因素所壓制，漸漸地懂得用體育競賽等項目藉以發洩，最終成為娛樂、商機、文化、團結、歸屬感和富國強民的手段。」

日前我在香港機場，突然有個陌生人大聲對著我說：「Go Blue」（我母校的口號）。我知道，這是因為我身上穿著母校的運動衣，於是有如老朋友在異地相逢，兩人不約而同一起豎起大拇指。