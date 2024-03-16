我們從波士頓 搬來加州 南部已經超過半年多，起初人生地不熟，頗不習慣，如今喜歡上這裡的氣候。嚴冬時，我們還是可以在户外活動，例如走路到附近的公立圖書館 借書、看報紙，或者到隔街的商業廣場購物，如果是在波士頓早已經是冰天雪地了，我正慶幸並自得其樂時，卻發生一件意外事件。

去年十一月底的一個下午，我們夫妻倆從圖書館走回家，途中穿過一個十字路口，要從路面走上人行道時，我的右腳沒有抬高，直接往前摔倒在地上。當時我想爬起來卻四肢無力，但神智倒是很清楚，眼珠轉來轉去，只看到老婆一臉驚慌的模樣。

一位熱心老美見狀停車跑過來幫忙，吩咐我躺著不要動，並立刻打電話叫救護車。不到五分鐘救護車飛駛過來，救護員把我從地上拉起來，要我走動一下，我只感到全身疼痛不已，幾乎站不住腳。另一位救護員推著擔架車過來，他們合力把我扶上去，老婆也跟著上救護車，車子風馳電掣般地開到附近一間醫院。一路上我不斷擔心大腦受損或骨頭折斷，想起我幾個朋友跌倒後不是腦震盪中風，就是脊椎骨受損要坐輪椅，更令我憂心如焚。

救護車到達醫院後，我以為會把我馬上送到急診室，結果我在候診室等了快半小時，才終於輪到我。可能是在途中救護員已經初診，發現我神智清醒，手腳也能伸縮自如，顯見沒有嚴重的骨頭傷害。那位護理員已經向醫院通報我的情況，而後急診室護士問了我許多問題。

我只記得她一直在量我的血壓，許久後醫生才進來。他問我感覺如何？我回答說雙臂、頸部以及後背都很痛。他認為可能是肌肉拉傷，是否有骨折或其他內傷出血，則需要做電腦斷層掃描（CT Scan）。

一位護士推著床架車把我送到掃描室，我昏頭昏腦只感覺穿過一條長長的走廊，而後又上下電梯好幾次，後來才知道這是一家大醫院。掃描完畢回到急診室，差不多半小時後，護士才過來跟我說掃描結果，只發現我的鼻梁骨稍為破裂及額頭有皮肉傷，没有腦震盪也沒有其他內傷。醫生用一個膠質物把破鼻梁補好，護士用碘酒把額頭傷口擦拭一遍；這位護士一直咳個不停，還好她有帶著口罩。我覺得很奇怪，外傷為何要等到最後才處理。

那位年輕醫生總共進來兩次，每次都不超過十分鐘，檢查外傷時，沒有要我脫鞋子及外衣外褲，回家後我才發現右膝蓋有擦傷，還有在修補鼻梁時，居然沒有把塞在鼻腔的血汙清洗掉，我回家後覺得鼻塞，用小手指一探，充滿血汙。在醫院折騰了將近四小時，醫生才說我可以出院了，其實真正診斷時間不多，多半花在等待。出了醫院大門，正好看到兒子開車來接我和老婆回家。

事後我們認為幸好跌倒是往前衝，兩隻手臂自然伸出去想擋住猛著地的衝擊力，骨頭沒有斷裂，只有肌肉拉傷。臉面著地時衝擊力不大，保住腦部，否則腦震盪就不好收拾了。

根據美國疾病管控中心統計，美國六十五歲以上的老年人，有四分之一每年至少會跌一次，可見其嚴重性。回想一下，我倒臥在地上時，有好幾位熱心路人停車詢問有什麼事可幫忙，老美急公好義、樂於助人，極富人情味令人感動。此外，老婆一直在急診室照料我，情深義重不勝感激。