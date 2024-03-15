華盛頓夫婦和孫子嬉戲的雕像。（圖／作者安老師提供）

退休 後旅居美國華盛頓特區，喜歡訪古尋幽的我，有充分時間悠遊名勝古蹟 。華府是人文薈萃的寶地，國家廣場周圍有許多博物館 ，例如航太博物館、自然歷史博物館、國家美術館。附近有甘迺迪中心、莎士比亞圖書館等，每一處都讓我流連忘返。

景點大致去過後，去年冬天一個天高氣爽的周末，拜訪嚮往已久的喬治．華盛頓總統故居「維農莊園（Mount Vernon）」，我從住處的馬里蘭州洛克威爾市開車約一小時，即到達維農莊園。

首先映入眼簾的是典雅樸素的莊園正門，進入後是訪客大廳，中央有華盛頓夫妻帶著孫子嬉戲的雕刻，動作或表情都栩栩如生，讓人感受到他們家庭的溫馨。四周牆上以玻璃彩繪顯示華盛頓一生的重要場景，最後一幅是中學課本讀過的故事，華盛頓小時候為了試試他的生日禮物斧頭是否鋒利，砍了櫻桃樹的水彩畫。

華盛頓曾任美國第一、二任總統，也被譽為美國國父，這裡是他居住最久、最喜愛的莊園。大門牆上有一句話「美國沒有任何地方比這裡更讓我愉快」銘刻在前門，這句話代表他退休後心境的恬淡。

莊園占地廣大，有八千英畝、二十一間房間。可惜的是，在華盛頓逝世後，繼承者無力負擔維謢費用而任其荒廢，後來產權幾度易手。

直到一八五八年被維農鎮的婦女協會買下，在聯邦政府資助下，還原建築及農場舊貌，又新建了一座博物館。一八六○年，這處莊園做為古蹟對外開放。

莊園中心有一棟紅頂白牆三層樓高建築，是華盛頓居住了四十五年的宅邸。一樓右側是他的書房和辦公室，左側有一個精緻的餐廳，前方有一個可容二、三十個人的大廳堂，是他招待訪客之處。每一處都精心布置和他當年居住時一樣，甚至他們平日用餐的餐桌上都擺著麵包、菜餚、水果、紅酒等。建築後方有一條長廊，居高臨下，可將波多馬克河和附近林地的山光水色盡收眼底。

二樓是他們夫婦的臥室，老式臥床鋪著花布床單，旁邊有安樂椅、化妝台、大圓鏡、衣櫃等。他雖曾貴為總統，生活起居簡樸，和平常人沒有差別。

華盛頓去世於一場意外，外傳一七九九年十二月，他年方六十七歲，那天他不顧風雪交加的寒冷氣候，獨自騎馬巡視莊園，歸來時已全身濕透，沒換掉衣服就先吃晚餐，然後洗了澡，上床睡覺。第二天早上醒來喉嚨疼痛，咳嗽連連，中午愈發嚴重，緊急趕來的醫生讓他服了治療風寒的草藥，沒料到曾帶領聯邦軍隊贏得獨立戰爭的一世英雄，未能戰勝病魔，第二天即與世長辭。

參觀了家族墓園及博物館後，臨出門，忽然想到一個問題，我問了服務員：「那棵被華盛頓砍倒的櫻桃樹在哪裡？我想去看一看。」她笑了笑說：「那只是個教孩子不要說謊的故事，沒這件事，也沒有那棵櫻桃樹。」記住一輩子的偉人故事，竟然只是個傳說，讓我悵然。

參觀完華盛頓的故居，重溫一代英雄的故事，離去時夕陽西斜。歸程經過波多馬克河邊，在餘暉照耀下，河面金光閃爍，見一漁翁拋竿引線，耐心等待，一幅人與自然和諧的畫面。滄海桑田，漁翁英雄，這畫面彷彿凝結在無限時空中。