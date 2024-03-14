小兒子上大學時，學校除了提供全額獎學金，還有住宿費與生活費，所以他讀大學沒花家裡一分錢。上醫學院時，學校也是提供全額獎學金，外加做實驗所需經費，我們還是沒在他身上花一分錢。醫學院畢業時，我們特別買了一輛新車給他代步，慶祝他畢業。

去年他申請到加州大學聖地牙哥 分校教職，今年初全家搬去，臨走時他把那輛車留給我們使用，可是家中已有兩部車，老伴開的車已經高齡二十年，所以決定賣掉這部老爺車。

以前在學校，如果要賣車，只要在學生報紙上刊登分類小廣告，或自己用手寫賣車廣告，往學生宿舍布告欄一貼就行。可是自從退休 後，就無法再到學校賣車，必須另外想辦法；現在網路發達，只要上網登記就可賣車了。

一家賣舊車的全國性連鎖公司，在電視上刊登廣告「買舊車」，我想這個主意不錯，上它的網站登記，把要求的資料填上。第二天公司來信告知「願意買我們的車」，而且出價也出乎意料的高，但是需要我們把車子開到他們在哥倫比亞的實體店，讓公司檢查並試車，這要求還算合理。

正要開車時，車子竟然無法發動，這真是屋漏偏逢連夜雨，只好先用另一部車的電瓶把老車發動開去。誰知該公司檢查試開後，只肯出原價的三分之一來買，而且聲稱那是他們最好及最終的價錢，沒得商量，讓我們有一種上當受騙的感覺。

回家後上網查詢，發現還有另一家買舊車的公司，按照要求填好資料，沒多久回信來了，價錢比第一家低一點，但是比第一家的最終出價要高出一倍。按照約定時間，我們來到第二家公司，服務人員也要檢查並試車，回來後他說他們公司買的話，只能出六百元，我回答說：「這個價錢不能接受。」他又說：「讓我試試我們內部網路，看是否有人對這部車有興趣。」我說：「只要買者願意出價一千八百元，我們就願意出售。」結果還真的有人願意付一千八百元。一言既出，駟馬難追，只得辦手續跟老車說再見。

人都是有感情的，要離開停車場時，老伴捨不得了，一步三回首。說實話，這部車陪著他走南闖北超過二十年，連我也有點捨不得，「不如我們跟這部車子拍合照，留個念想吧！」在車子的前後左右都拍照了，才依依不捨地與老車告別。