「少女的祈禱（The Maiden's Prayer）」這首世人耳熟能詳的鋼琴曲，是波蘭女鋼琴家也是作曲家巴達捷夫斯卡（Badarzewska）在十八歲時寫成的作品，是世界名曲中最膾炙人口的經典佳作之一。每個音都能撥響聽眾的心弦，每個和弦都蘊含著少女溫婉真摯的感情，可惜她在二十四歲時因肺炎離世，為後代留下這首經久不衰、百聽不厭的樂曲。

一九五二年，我考進了江蘇省立蘇州師範普師班，當時教會辦的景海女子幼稚師範併入後是幼師班。景海女子師範重視西方文化和音樂教育，我很羨慕幼師班的師姐們，能以鋼琴演奏出美妙動人的音樂，我也常去向她們討教如何彈好鋼琴，在她們的幫助下，我的琴藝有了很大的進步。

校領導得知後，便將我安排到專門教鋼琴的徐老師門下，她是一位從美國留學歸來後，專教幼師班女生的老師，那時候我就成為她唯一一個從鄉下來的男學生。為人師者，當懷仁心，她沒有重女輕男，對大家一視同仁。

有一天，我央求她教我彈「少女的祈禱」，不料她將我從頭到腳看了一遍，故意冷冷地說：「你一個堂堂大男人去彈少女的曲子，合適嗎？不覺得有點滑稽嗎？」羞得我滿臉通紅，不過後來她還是很熱心地教我彈奏。

徐老師一邊示範一邊講解，前奏是雙手都用八度彈一個降E大調的下行音階，猶如教堂的鐘聲；主題是由下向上的幾組分解和弦，描述少女和信徒們迎著鐘聲走進教堂；主題變奏像似一串串靈動的音流，堪稱是千古一絕，別人的曲子一拍最多八個音，而這首曲子一拍多到十一、十二個音。

徐老師教我一個訣竅，就是用手打拍子，嘴裡唸這十幾個數字，然後再用手指在一拍中，飛快地彈出這十幾個音；當用右手在低音處彈奏主題，左手從右手上方跨過去，在中高音處輕輕地伴奏，這是該曲的核心所在，是少女在虔誠的祈禱，喃喃細語，傾訴心聲；尾聲處達到高潮，右手用八度彈主題音型，後面兩拍連彈六個相同的八度音，似乎祈求上帝能聽到她的禱告。

這首曲子陪伴著我從中國到美國德州 達拉斯市（Dallas）。有一天我彈著這首曲子，忽然房東 來訪，她說：「我小時候媽媽也常常彈這首曲子，我也彈過，現在聽到此曲，讓我想起了媽媽，想起了童年。」後來，我也陸續教過幾個女生彈奏。

多年以後，她們個個都成了亭亭玉立的少女，也能彈好這首樂曲。有一天，一位姓楊的女孩給我看一張獎狀，她說那是參加藝術比賽時，因演奏這首名曲而獲得的，女音樂老師還表揚她：「我也彈過這首曲子，但妳彈得很出色。」還有一位姓孫的大姑娘，面容姣好、身材苗條，她媽媽對我說，她參加了本地區的選美大賽，在才藝表演時彈了這首「少女的祈禱」，獲得佳評，聽完後我甚感欣慰。

此外，讓我驚訝的是，凡專業正規的修琴師傅，在校音時都會彈這曲子來測試音準和琴鍵的靈敏度，想不到這首曲子還有這個用途。

「少女的祈禱」對不同的欣賞者都有著不同的感受 ，祈禱的內容也莫衷一是，成了千古之謎。但有一點是肯定的，發現自己被人所愛，深感溫暖；能為自己所愛的人作出貢獻，倍覺快慰，這是一種難能可貴的幸福感。「野火燒不盡，春風吹又生」，讓音樂的春風，吹出人們心中的愛，如離離原上草那樣蓬勃生長。