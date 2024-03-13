我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

黑皮變白記

黃彥琳

我的童年是在台灣南部度過，暑假回基隆老厝省親，常被堂哥嘲笑是「黑皮」。

記得六歲那年，父親因公出國考察，媽媽帶著未上小學的我和大兩歲的哥哥，從高雄搬進基隆老厝跟親戚們作伴，彼此有照料。老厝的隔壁連著家族的大老宅，我像個野丫頭到處串門子，不知哪個大人指著我問：「這是哪裡跑來的黑美人？」

我本來沒有察覺自己皮膚黑，但當周圍的大人、小孩都喜歡給我取「黑」字頭的綽號，我開始有點意識了。住在同一條街的父親同事，見到我就以台語喚我「黑甜粿」；和鄰居玩伴在屋前玩遊戲，我贏了，竟被封上「伊麗莎黑」的綽號。

我真的有那麼黑嗎？看看自己的手腳，再看看家裡其他人，我哀怨地問媽媽：「為什麼把我生得這麼黑？」家裡每個人都與「黑」無緣，為何我是「眾人皆白我獨黑」？

媽媽很認真地想了想，忽然想通了，她直斷地說，這一定和飲食有關。媽媽說：「懷妳的時候，我特別喜歡吃生魚片和皮蛋。」皮蛋是黑的我能理解，但和生魚片有什麼關係？媽媽說：「吃生魚片沾了太多醬油。」

長大後，我知道媽媽的解釋只能當笑話，說穿了，就是遺傳基因作祟。媽媽雖然不黑，但外公和舅舅的的膚色都趨於深棕色；哀怨歸哀怨，幸好我的心理因素夠強大，很能接受自己。

旅美約十年後返台省親，姑姑見到我驚訝地說：「是不是北美的太陽不夠辣，妳沒有小時候那麼黑了。」難道環境真的會改變外表？包括膚色嗎？

旅美將近三十年時，一次外出被警車攔下，開給我一張超速罰單。我唉聲嘆氣地接過罰單，瞧也不瞧，回家就直接遞給另一半，請他處理。

外子接過罰單看了一眼，他突然大笑起來，我滿臉疑惑地問他笑什麼？他說妳自己看。原來警察在種族（ethnicity）這欄寫我是白人（white），雖然不知道美國警察是怎麼看走眼的，但我活到這把年紀，第一次被說白，竟也讓我樂了半天。

上一則

餵奶記

下一則

用落葉作畫

延伸閱讀

enlighten® 超皮秒—祛斑美白 改善膚色、去除曬斑、色素沉澱、祛除紋身

enlighten® 超皮秒—祛斑美白 改善膚色、去除曬斑、色素沉澱、祛除紋身
罷免謝國樑連署 市府：以市政為主

罷免謝國樑連署 市府：以市政為主
基隆撞警案 兇嫌母「兒子勞保、壽險能請的錢都會賠」

基隆撞警案 兇嫌母「兒子勞保、壽險能請的錢都會賠」
台灣枉死巡路員父展大愛 「對方母親也失去了兒子」

台灣枉死巡路員父展大愛 「對方母親也失去了兒子」

熱門新聞

清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，為現存世上最碩大白玉寶璽之一。（中通社）

現存最大「乾隆玉璽」皇太極時期製作 4月香港拍賣

2024-03-05 20:00
舊南門市場內部攤位。（本報系資料照片）

南門市場的少年滋味

2024-03-07 01:02

老人止嗆咳的法寶

2024-03-08 01:00

頭痛千金要方

2024-03-06 01:01
布達佩斯中央市場的美食。（圖片提供∕趙橋）

世界各地市場的味蕾奇遇（上）

2024-03-09 01:02

命運的敲門聲

2024-03-05 01:01

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...