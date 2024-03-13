一般孕婦的孕期是懷孕四十周，前後加減一、兩周也算正常，而我的小外孫在三十三周加四天時，就迫不及待來報到，急壞了身邊所有人。

小外孫提早來報到，還不會吸吮，媽媽也還沒有分泌乳汁，小外孫只好吃「百娘奶」，也就是靠其他產婦捐贈的多餘奶水，用一條很細小的管線插入鼻腔餵食。為了固定這條管線，會用一小片圓形可愛的貼布貼在臉上，每日定時往管線送乳汁。而我女兒也不得閒，醫生叫她定時用擠奶器擠壓乳房，刺激乳房盡快分泌乳液，我也趕緊跑遍各超市買補品燉煮各種湯湯水水，一天、兩天，每天都問：「奶來了嗎？」「沒有」「怎麼回事？」急壞了我們母女倆。醫生不斷地鼓勵女兒繼續努力，皇天不負苦心人，終於擠出乳汁了，女兒和女婿趕緊把珍貴的初乳送去醫院給小外孫喝。

女兒每天努力定時擠奶，女婿取笑說：「她現在就是一頭每天生產牛乳的母牛。」醫生又鼓勵女兒不能只擠奶，有時候要親餵以促進母子肌膚之親，女兒遵照醫囑，沒想到卻惹惱了小外孫。他習慣了直接送入，用嘴吸媽媽的乳房要使盡渾身之力，十分辛苦，但是鼻胃管只是過度期，還是要趕快恢復正常用嘴吸奶。終於小外孫拔掉了鼻胃管，可以用奶瓶吸奶了，但臉上的膠布還沒有去除，我也知道那膠布要大費周章取下，才不會傷到小外孫細嫩的皮膚，我不免還是要請教醫護人員，才感到安心。

從出生就在佛利蒙華盛頓醫院（Fremont Washington Hospital）的新生兒加護病房居住三周的小外孫，終於平安健康回家了，醫療費 用總共是二十六萬美元，再加上女兒自然生產部分，全部是三十多萬美元，包括所有食宿醫療費用，自付額大約六千美元，其餘由保險 公司支付。生出時不足五磅的小外孫，在大家努力細心餵奶，一個半月後長成了九磅多，外公開始擔心，並說：「美國這麼多大胖子，就是有妳這樣的外婆。」

女兒和女婿的理論是少量多餐避免吐奶、肚子漲氣；我的理論是一下子就餵，又餵一點點，整天忙餵奶，可把大家累死了。而且小寶寶禁不起餓，一餓起來就大哭尖叫，小嘴巴到處找奶，分秒不能等，喝得氣喘如牛，嗯嗯啊啊很是辛苦，吃飽喝足後，伸懶腰、蠕動小嘴，頓時從惡魔變成小天使，天下太平。女兒也在屢試親餵下，惹得小外孫大怒，心灰意冷放棄了，只好繼續定時擠奶、冰奶、熱奶和餵奶。

女婿是個電腦工程師，做事完全遵照SOP手冊，母奶幾盎司加多少配方奶、加什麼補給品，熱幾分幾秒，全都照單行事，加什麼怎麼調配奶我不管，但是奶根本不熱，我聽到小外孫的肚子常常有聲音，又加上他大哭，我就堅持要加熱一點。因為我按照女婿的指示熱奶，奶瓶是很熱，但裡面的奶根本沒熱，老公也支持女婿的作法，說我是自己想的，並沒有理論根據，我馬上反駁說：「那為什麼常常加熱食物給你吃，你總是大叫中間是冰的，所以熱奶也是一樣的道理。」總算說服了女婿，我想他一定去測試過。

為了餵養出一個健康寶寶，我努力上網研究各種理論依據，小嬰兒該吃多少奶？怎麼餵才不吐奶？該怎麼拍打嗝？了解這些理論後，來對付我們這家子的高科技工程師，讓他們沒話說，大家總算找到共識。