法貝島湖中的水鳥。（圖／作者彗心提供）

法貝島（Bay Farm Island）是位於北加州 阿拉米達（Alameda）轄內的一個半島，面積約五百平方公里，三面環海，東南面與奧克蘭 市接壤。島上擁有一流的景觀點，可觀日出日落，眺望三藩市和奧克蘭市的天際線，著名的金門大橋和海灣大橋鑲嵌其中，陽光灑下，彷彿整個半島都在微笑，是遊客、健行者駐足打卡的理想景點。

法貝島原為帶有島礁、沼澤的農田，種植玉米、馬鈴薯、蔬菜、草莓、番茄等農作，至今尚未發現古蹟，也沒有可歌可泣的動人故事，卻以美麗和安全吸引許多遊客。

開發商從一九六○年開始，在此處按理想家園的理念打造，經過數十年的努力，這裡已經擁有許多高不過三層樓的獨立民居，有西班牙式的庭院和陽台、義大利 式方形房屋上蓋著圓錐屋頂、維多利亞式的精緻富麗，也有由開發商按統一規格建成的民居。

法貝島沒有都市的喧囂，也沒有高樓大廈的遮蔽，但民用設施齊全，島內的特色公園隨處可見，建在臨海的公共高爾夫球場是島內占地面積最大的運動場。環島的寬闊步道與通幽的曲徑，把法貝島點綴得如繡娘手下的精品。

島內除了穿梭巴士和連接外島的聖萊安德羅橋外，還有一個配有數百個停車位的渡輪碼頭，連接三藩市和奧克蘭市，南邊緊鄰奧克蘭國際機場，為住民和遊客提供方便的海陸空運輸。

島上十多處大大小小的湖泊，形狀各異，有淡水湖也有鹹水湖，有的像項鍊，有的像吊墜，有的像月牙，而最令人嚮往的是鹹水湖。聰明的建設者在過往的出海口處築起大壩，建造了防波堤，安放攔潮閘，營造出斷斷續續、長約三公里的人造潟湖（lagoon），最寬處有一百多米，最窄不過十米，製造出堤外大浪滔天，堤內波瀾不驚的反差美。

依湖而建的聯排民宅整齊有序，每棟都帶有小花園和船埠，一艘艘色彩斑斕、形狀各異的小船躺在湖上，像在等待船主發號施令，連湖中的水鳥似乎也被眼前的美景所吸引，似乎在欣賞自己的倩影。湖上架有造型各異的木橋，連接著兩岸風景，橋身橋墩全是原木原色，給人回歸自然之美。

遠眺水天一色，幸有牽手登場的環礁湖民宅分隔，方能辨出天上人間；近看湖邊的小草爭先恐後地探出頭、玫瑰花和杜鵑花張開笑臉，還有棕櫚和楓樹像著了魔似招呼著遊人，請他們坐到沿湖的靠背椅上慢慢欣賞；橋下微風撥弄著流水，奏出令人心靈平靜的輕音樂，湖面像油畫家平鋪的綠綢，把天上人間的點點滴滴盡攬其中。

如果說環礁湖因法貝島而美麗，法貝島則因環礁湖有了商機，想移居的人紛至沓來，推升了房價，如果想置業，先問問錢包；如果想在奧克蘭機場轉機短暫停留旅遊，不妨抽空拜訪法貝島的美麗湖泊。