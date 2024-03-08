大約四年前，我注意到喝水時嗆咳的次數愈來愈多，猜想是年紀大了，可能是喉嚨的肌肉退化了，雖然懊惱卻無技可施。

過了一段時間，竟然連吞嚥口水也會被嗆到，這真是可怕。我告訴了一位有醫學背景的朋友，她說：「老人喝水或吃飯時，要避免說話，這樣就可以減少嗆咳。」我回想一下自己的習慣，觀察的結果是，十次有九次我是獨自一人，在完全沒說話的情況下被嗆到。

如此一籌莫展地過了一年多，幾乎每兩、三天就會嗆咳，有時一天還會出現兩次，讓我深受困擾。不過有一天我忽然發現，怎麼最近嗆咳都沒蹦出來？我連忙思考這陣子做了什麼鍛鍊，讓我的喉嚨變年輕了？

原來由於在庭園工作，造成我下腰疼痛，於是向後仰身來糾正彎曲的脊椎。氣管上方有個負責打開或蓋住氣管的「會厭軟骨」，我的頸部跟著上半身後仰時，「會厭軟骨」就被推得更靠近氣管門口。喝水時，「會厭軟骨」輕輕一撲即可迅速把氣管給蓋住，彌補了老人的慢半拍反應，這個發現讓我雀躍不已，於是我每天更勤快地向後仰身。

然後冬天來到，庭園的植物冬眠，我的下腰痛也消失了，我常常忘記做後仰動作，嗆咳就又開始登門了。我無奈地思考，非得每天做後仰，才能補足老人的慢半拍嗎？有沒有辦法讓「會厭軟骨」早一點起步呢？在網上搜索了一陣子才得知，原來「會厭軟骨」是由腦子來告訴它：「什麼時候要向前撲去蓋住氣管。」

那麼我怎麼讓腦子提早通知「會厭軟骨」向前撲呢？繼續摸索下去，才發覺老天爺的設計有多巧妙。人的舌根那兒有塊感應肌，它負責告訴腦子：「有液體通過了。」腦子收到信號就立刻通知「會厭軟骨」快起身向前撲，這不就像是一條流水線作業嗎？實在有趣。

於是我換了一個作法，開始培養慢慢喝水的習慣，讓水在舌根處停留幾秒才嚥下去。這樣水在下滑進到喉嚨之前，感應肌已經通知了腦子，腦子也馬上通知了「會厭軟骨」：「快向前撲蓋住氣管。」果不其然，從此我的嗆咳大大地減少，不必再仰賴後仰的動作了。

老人嗆咳大多是從喝水開始，可能是由於液體下滑的速度比固體快吧！我相信有一天我的老化會進階到食物嗆咳的階段，但是我一點也不擔心，我讓食物在舌根處停留久一點，不就行了？我想到「細嚼慢嚥」那句話，原來我們的老祖先早就發現這個對付老人嗆咳的法寶了。