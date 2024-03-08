二○二一年我正式升級當了姑婆，那是因為我在德州的姪子和姪媳，為我們這個大家庭生了一個可愛的女孩子朱朱；旋即他們搬往加州 首府沙加緬度（Sacramento）定居，一個在大學任教，另一個在家工作。一年多後，又添了一對雙胞胎女兒諾諾和星星，家裡變得熱鬧極了。

朱朱長得很快，在與我們視頻時，很快地就跟她的北方外婆學會了問好：「姑奶奶好，姑爺爺好。」逢年過節還會說：「新年快樂，紅包拿來。」視頻結束，她會說：「姑奶奶再見，姑爺爺再見。」還不忘說一句：「貓再見。」因為我們家有兩隻貓咪，是她喜歡觀察的寵物。

在家庭照和影片中，可以看見她笑得很歡樂，有時是去牧場看牛羊，有時是伴著音樂跳舞。我先生說她看起來像個無憂無慮的小天使，我說：「會笑的女孩，運氣通常不會太差。」

終於，等姪子一家比較穩定、生活進入正軌時，去年聖誕節他們邀請我們去做客，去看看他們的新居，也讓三個小孩認識在美國離他們最近的親人，我們欣然答應。從西雅圖 機場出發時，我們就知道朱朱嚷著要跟爸爸一起來接機，我也事先烤了一包貓咪圖案的餅乾，打算逗逗她。

旅途一路順利得像從綢緞上畫過一般，從黎明空氣中透著冷冽的西雅圖，來到中午陽光燦爛的沙加緬度，我們的心情也放晴了。一出機場大門，姪子就正好趕來，停下車，無縫對接。

我拉開車子後門，坐了進去，剛剛把門關上，還來不及向坐在兒童座椅上的小姑娘問好，就聽到撕心裂肺的哭聲。這把我弄懵了，咦？這就是笑口常開的朱朱？只見小姑娘那雙大眼睛裡不斷地湧出淚水，順著長長的睫毛流到臉頰上，甚至有幾縷頭髮都濕了。

姪子連忙說：「朱朱，這不就是姑奶奶嗎？不認識了？」我也拿了紙巾想為她擦擦臉，沒想到她更加害怕了，身子扭來扭去，向車窗邊靠攏，躲得遠遠的。車子開動了，出了機場，上了高速公路，她的哭聲一直沒有停，眼淚一直沒有乾。

這時，我尷尬地想起了從台灣朋友那聽過的「虎姑婆」說法，按照我的南方家鄉叫法，朱朱應該叫我姑婆，而這回，我可是名副其實當了她的「虎姑婆」。一路上，我使出渾身解數逗她開心，她還是嚷嚷說怕，要「爸爸抱」。我姪子倒是笑嘻嘻地說：「哭一哭鍛鍊肺活量，無妨。」

路上我們休息吃飯，朱朱依然靠在我姪子的懷裡，臉上滿是淚痕，一刻也不肯離開，以狐疑的眼光打量著我們。她可能根本沒辦法理解，為何手機裡的人，怎麼一下子跳出來變成讓人驚恐的龐然大物。我忽然想起一個理論，在新冠疫情 期間出生的小孩子，因為居家隔離時間太長，經常懼怕陌生人，害怕社交，很難適應不熟悉的環境。

我姪子解釋說，別看朱朱在家調皮，甚至有點兒任性，但是在外面非常怕生、膽小。他們去社區圖書館學兒歌，在唱那首關於「Humpty，Dumpty」的蛋頭兒歌時，需要登上一個小小的台階，去把一個玩具蛋頭打下來，她就是死活不肯，說自己不敢。

接下來的兩天很魔幻，朱朱跟我漸漸熟悉，一起吃餅乾和蛋糕，玩各式各樣的遊戲，也逗兩個剛剛一歲的小妹妹。在晚上她會有禮貌地道別，但是早上看到我，甚至每回坐進車子裡，她又會扯開嗓門大哭，讓我感到自己好像變成了「虎姑婆」。我自忖很會哄小孩，人緣好，沒想到，這回簡直堪比讓小孩子生畏的怪物，白天是人，晚上變成吃人不吐骨頭的母老虎。

和她道別時，朱朱已經把我看作是家人，不再畏之如虎，但是她認生、害羞、懼怕的個性，大概需要很長時間才能糾正過來。看來真正的「虎姑婆」並不是我，而是困擾了世界三年多，奪去了無數生命、影響了每一個家庭的新冠疫情。