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85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

砍樹和刷房子

袁慶成

大兒子的家位在西雅圖奧本（Auburn）的一座山腰，那是一間兩層樓房子，房前有一片草坪，房後也有，草坪的盡頭是山坡。十年前，我和妻子住在他家時，看到山坡上長出許多小樹苗，多是松樹，於是我倆登上山坡將它們全除掉了。可是不久，又從土裡冒出來一大批小樹苗，而且越長越高。

此時，房後鄰居的一些帶棘刺的「拉拉秧」植物，穿過柵欄侵入山坡來了，有的順勢往下爬，有的纏在樹上。「拉拉秧」無限制地蔓延就會不得了，妻子見狀便拿剪刀修剪，原以為很簡單，但剪沒多久，「拉拉秧」便把她的身子纏住了，使她進退兩難。妻子靈機一動，便開始逐段剪斷它們才得以脫身，棘刺也把她手掌扎出血。在妻子的堅持之下，「拉拉秧」就這樣被清除了。

一晃眼十幾年過去，山坡上的樹木似乎成林，但「拉拉秧」覆蓋整個山坡，大煞風景。日前，大兒子雇用專業工人，向自生自長的不規則樹木宣戰，我和妻子隨女兒前去觀看，只見三個工人花了一天時間，才將它們逐一砍掉，並裝進大卡車運走了。這個工程收費一千七百美元，但那片「拉拉秧」還在，須付三百五十美元才予以清除。

再說粉刷房子，那裡社區的物業權力可大了，如路邊草坪不及時鏟草，罰你沒得商量，大兒子吃過罰單，自有教訓。近日物業通知要粉刷房子，這事他們也管，這房子剛刷過沒幾年，外表並非老舊，儘管如此，然而不動工就得挨罰，大兒子只好雇用專業工人來粉刷。

工人先是把房子沖洗了一遍，隔了兩天才開始刷塗料，一刷就是好幾天，總算了卻一件必須遵命的事，這一工程，收費不菲，要價六千五百美元。在美國，左手賺錢，右手支出，想存點錢沒那麼容易。

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