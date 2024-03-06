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遛狗與遛貓

黃建信

根據統計，在美國養狗的人比養貓多，住宅區內，每天早晚都可以看到許多人遛狗。加州好萊塢附近還有幾個著名的狗公園，專門給這些狗兒運動、社交，還有專門替別人遛狗的人也聚集在那裡，這是上一輩的老中無法想像的事。

我在台灣念初中時，家裡養了一隻中型犬，每次我要帶牠出門透氣，牠都雀躍不已。一旦上路，更是拖著我的腳踏車往前跑，我必須很小心去維持車子的平衡，不然就出醜了。雖然如此，我還是很喜歡帶牠出去跑幾圈。

遛狗是稀鬆平常的事，那麼遛貓呢？最近在我家附近的華人超市，我看到一位四、五十歲的老外婦人，她路過超市門口，胸前背著一個袋子，一看就知道是育嬰袋，左右兩邊都有開口。但是仔細一看，她竟然背的是一隻如假包換的貓咪，貓頭就從正前方露出來。

女主人的兩隻手，從兩邊開囗伸進去，撫摸著她的愛貓，同時也穩定牠的情緒，我真是開了眼界，也更加體會到老外是如何愛護自己的寵物，完全把毛小孩當成孩子來撫養。過沒幾天，我在附近的另一家超市門外，又看到這位婦人同樣的裝扮，也帶她的愛貓出來活動。同樣的情形，後來又看到第三遍。

其實幾年前，我家也有過遛貓的經驗。那一次，我和太太要到巷口的一戶人家拜訪，沒想到我們走沒幾步路，我家的白貓就跟上來了。牠沿著巷子道路的右邊走，沒多久，鄰居家的狗嗅到貓的氣味，就開始吠起來。這下子，嚇得貓咪不敢走了。貓咪本來就是比較敏感的動物，我立刻俯下身子摸牠，也叫牠不要害怕，以安撫牠的情緒。

過了一分鐘，我們又開始往前走，牠也樂意跟在我們旁邊，亦步亦趨。我們一邊走一邊叫牠的名字，才過了五戶人家，在門後的狗又叫了。這次，我家的貓比較鎮定，牠停下腳步伏在馬路邊，我安慰牠幾句，從頭到尾巴撫摸牠，然後再開始往前走。這樣走走停停，我們終於走到巷口要拜訪的鄰居家，於是我們就把貓咪抱進去，讓牠安穩地坐在客廳地板上。

回程時就比較快了，牠常常跑在我們前頭，然後停下來等我們走到牠身邊。就這樣，我們走走停停、連續不間斷地一起走回家。貓的本能會認路，我們一點也不怕牠走丟。

其實平常不管我們有沒有遛貓，牠每天都想出去活動，所以我每天都給牠放風一個半小時。

一旦放牠出去，牠就往前一直奔跑，衝上巷子對面比一個人還高的水泥牆，翻過牆頭，跳到公寓的大草坪找同伴玩，享受牠快樂自由的時光。

大家常說「好狗命」，我照樣也想説「好貓命」，狗和貓的受寵地位，看來是扯平了。

華人超市 加州 好萊塢

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