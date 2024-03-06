疫情 初起那年，我在後院開闢了一小塊地種菜，加拿大 渥太華（Ottawa）的春天總是姍姍來遲，到了五月才看到希望。滿畦綠油油的菜苗，讓我對實現蔬菜自由充滿了想像。

可惜事與願違，幾乎是在一夜之間，角落裡的小菜苗都被掐了尖。我瞪大眼睛尋找元兇，很快便發現一隻棕灰色的兔子，正悠悠然地在吃我的萵筍葉。「喂，不能吃我的菜。」我生氣地對牠大叫。兔子立即停止了咀嚼，愣愣地看著我。

我伸手驅趕牠，牠立馬跳起，跑到不遠處的香椿旁，我進牠退，反反覆覆就是不肯離開院子。最後，牠跑到樹籬旁，一閃身鑽過去，到了我家後鄰的草地上。

下午我出去巡視，發現兔子又在菜地裡大快朵頤。我追過去，牠跳開了，又開始和我捉迷藏，最後，又到了樹籬旁，牠故技重施，再次躲到鄰居家。我轉回來，心疼地看著我的菜苗，萵筍已經全軍覆沒，豆角苗也所剩無幾，下一個遭殃的可能就是青江菜了。怎麼辦呢？我找了幾塊木板，把所有的門縫都堵住，再用磚塊頂住木板，這回應可以高枕無憂了。

第二天果然平靜。我到樹籬旁察看，發現兔子正在樹籬中亂竄，試圖找到一個通道進入院子。見我走近，牠停了下來，眼巴巴地看著我，似乎在懇求我放牠進去。我向牠揮揮手，示意牠走開，不要再來禍害我的菜園。

又過了一天，清理雨水槽的師傅來了，是一個人高馬大的白人小伙子，爬起梯子來卻有如閒庭信步。他一邊聽著音樂一邊幹活，偶爾還會瞄一眼我的菜園，大聲誇讚我家的韭菜長得真茁壯。突然間，小伙子停下工作，輕手輕腳地走到西北角的廢舊木料旁，他向我招招手，聲音很輕：「快看，小兔子，一窩呢。」

我慢慢靠近，果然見到一窩兔寶寶，有五隻，牠們緊緊擠在一塊，小眼睛烏溜溜的，真是又萌又乖巧。小伙子低聲誇讚：「兔媽媽可真會選地方，這裡避風，又很隱蔽，如果不是我站在高處往下看，根本發現不了牠們。」

一說到兔媽媽，我忽然想起了什麼，連忙跑到樹籬邊去看，哪裡還有那隻灰兔的身影？牠一定就是兔媽媽。想到牠們母子分離都快兩天了，我的心裡充滿自責，連忙撤掉所有防護，還打開了兩側的邊門，期待兔媽媽趕快回來。

這時只見兔寶寶們開始舒展身體，最調皮的那隻甚至溜到窩外吃了幾口嫩草，接著又有其他小兔子加入，牠們東晃西走，似乎在探索環境，又像在翹首盼望。牠們是在等媽媽兔回來嗎？下午再出去看時，兔窩已經空了，我到前院去找，正好看見灰兔鑽進變電箱邊上的灌木叢。那裡大概就是牠們的新家吧？我鬆了一口氣。

夏天的傍晚，幾隻兔子經常在前院蹦蹦跳跳，看到牠們，先生總會開玩笑說：「瞧，我們家的兔子，不知道是第幾代了。」我從此再也沒有堵過後院的門縫，先生總是說，這裡是我們的家園，也是小動物們的家園，多種一點，大家都有得吃，於是，我的菜園規模愈來愈大了。