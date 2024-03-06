女兒與她的小寵物倉鼠。（圖／作者耿欣提供）

秋啾是我家的寵物，牠是一隻倉鼠。七歲的女兒要求養狗，做父母的我們不確定她能否勝任每天溜狗的責任，尤其在冰天雪地的冬夜，於是上網查尋適合孩童飼養的小動物，倉鼠在十個被推薦的名單上，名列第一。牠體積小、需求少、消費低，同時好奇心高，可激發孩子的愛心。

於是在一個秋高氣爽的季節，一隻幼小倉鼠進了我家，牠不時發岀短暫的嘰啾聲，因此取名秋啾，女兒很快地就和小動物成為好朋友。秋啾喜歡滾輪，又喜歡爬在女兒的肩頭眺望，順勢由她的手臂奔竄而下，再從她的小手掌中挑拾榖粒。

有一次，一家之主遠赴羅馬出差，我初次體驗單親的滋味。馬不停蹄地忙碌了一整天，直到女兒入睡，正想喘口氣，捧著一杯菊花茶準備休息，習慣性地望一眼秋啾，看了大吃一驚，差點把手中的熱茶給摔了，我發現秋啾的籠門正敞開著，籠內已不見牠的蹤影。

當時我把家裡所有的電燈都打開，甚至拿了電筒仔細尋查，直到凌晨三點，仍不見秋啾的行蹤。第二天早晨，送走了哭哭啼啼的女兒，我拍胸脯保證等她放學回來，秋啾會在家裡等她。光天化日下，我再把家裡每個角落重新仔細搜尋，依然毫無結果，我愈想愈著急。

第三天，將兩眼紅腫的女兒送去學校以後，我提醒自己要保持冷靜，怎麼會焦慮到把自己一向遵守的信條忘得一乾二淨？我的信條是「如果丟了東西，動腦不動手。」仔細回想自己曾去過哪裡？做了什麼？最後看到失物的周遭環境是在哪？結果是失而復得，屢試不爽。

我坐下來冷靜分析，家中門窗緊閉，秋啾鐵定仍在屋內，牠應該是躲在肉眼看不見的地方。一棟房子裡，哪裡是眼睛無法透視處？只有外牆和內壁之間的空間。

此刻，腦海中浮現了我童年時讀到的第一本推理故事「土撥鼠的祕密」，我立刻從座椅上一躍而起，直奔地下室。我緩緩繞室，輕輕地敲著近地面的低處內壁，當我緩繞輕敲第二回合，敲到牆角時，恍惚聽到牆壁另一邊傳來細微的聲音。我再度輕敲，這次聽清楚是動物爪子在畫刮著牆壁。我放輕腳步離開現場，以免嚇跑秋啾。

接下來，得找到牠的入口處，我拿個大電筒一一查尋與牆壁相交處的水管、暖氣管、通風口，不到十分鐘，在工作間的牆根，找到一個足夠讓倉鼠鑽進的小洞。問題是要如何引牠出來？邏輯的推論是，離家出走三天的秋啾，肯定又餓又渴。

那天晚上把女兒送上床，我也馬上就寢。熄燈前，我把鬧鐘設定在凌晨兩點半，兩點左右我醒了，精神振奮，因為成敗就看今夜此舉。

我提著秋啾的籠子，裡面有盛滿的食盒、剛換上的清水，在地下室離小洞口距離五步的位置上，我放下籠子，由洞口開始，每一步都撒下幾粒榖食，然後打開正對洞口的籠門，門上用一根細繩牽制開關。

我小心翼翼地抓緊繩子尾端，隱身到下午就搭好的小帳篷內，在帳篷可以由內看外。確定操作籠門開關順利無礙後，我耐心地守株待「鼠」。半小時左右，瞥見一個小小的、白絨絨的身影，在距離籠子五步處，快速地把撒在地上的榖粒一掃而光，緊接著四、三、二、一、入籠！我當機立斷，放鬆手中緊握了半個鐘頭的繩子，籠門喀的一聲，關門大吉。

我搓著發麻的手，望向籠子裡的秋啾，我會一輩子記住牠一臉驚訝的表情。