每逢過年或寒暑假期間，舉家出遊或結伴旅行是很開心的事，但如果遇到了被扒、被偷或被搶，還真不是以破財消災的想法，就能夠全然放下。

記得多年前，我和幾個大學同學結伴參加西班牙和葡萄牙旅遊團，沿途大家談笑風生，似乎又回到往日校園共處時光。我們在西班牙參觀了皇宮、城堡、聖家堂、桂爾公園（Park Guell）、畢卡索博物館、西班牙鬥牛場，在葡萄牙里斯本則品嘗到名副其實的葡式蛋撻。

雖然很開心，但我心裡一直掛念一件事，那就是有次我們在參觀一座教堂時，地陪不僅提醒我們要小心扒手，還親眼看到她對一位可疑的女士嚴肅地說：「我們是一個私人旅遊團體，請妳不要混在我們中間。」

有一次和老友夫婦去中歐，旅行結束後，四人到西班牙巴塞隆納（Barcelona）自由行。那三天裡，我能再次造訪高第（Gaudi）設計的聖家堂和多處住宅大廈，心裡非常歡喜。有一天當我們搭乘地鐵 ，出站時走台階往上，我先生警覺到，他背後的背包好像突然被動了一下。他趕忙回頭，看到一位身穿長大衣的金髮女郎緊貼在他身後，身旁還有一位魁梧的男士陪伴。

先生趕緊把背包摟在胸前，發現拉鍊已經被拉開，幸好裡面的相機和長短鏡頭安然無恙。後來我們談起此事，大家都覺得有一點很奇怪，當天天氣不冷，我們穿的衣服也不多，為什麼金髮女郎還穿著一件厚重的長大衣？

日前在南美行後，因為第二天從智利回美國的班機是在半夜，所以我們一群人決定當天搭地鐵到首都聖地牙哥 市（Santiago）市區再逛逛。在沒有導遊的帶領下，我們幾經折騰到了聖地牙哥心臟地區的國防部 廣場（Plaza de Armas），看了郵局裡用包裹盒搭成的聖誕樹，以及有名的聖地牙哥天主教大教堂（La Catedral de Santiago），後來我們總算如願走到熱鬧的行人街。

長長的街道上有不少商店和攤販，賣的東西琳瑯滿目，有項鍊手鐲、衣物、圍巾鞋帽等，和台灣早期的露天市場很相似。

當大家各自忙著討價還價時，突然聽到有人驚叫她被搶了，竟是我們一位同伴的金項鍊被搶。看著她那脖子上紅紅的勒痕，我不禁打了一個冷顫，同時也慶幸她沒受到更進一步的傷害。

從多年自身和朋友的旅行經驗中，我特地為老爺的內衣縫上口袋，放進必要的證件拷貝，少量現金則分別放在不同口袋。如果需要帶背包時，則抱在胸前，有時候則穿上一件內有口袋的薄夾克。護照正本、現金和珠寶項鍊等，則一定放在旅館的保險箱再出門。出門在外處處小心為上，千萬不要讓扒手或搶匪破壞了旅行的興致。