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外孫女的專題報告

張貴美
太陽系。（圖／作者張貴美提供）
太陽系。（圖／作者張貴美提供）

早上八點，遠住達拉斯（Dallas）的女兒在送小孩上學前，以簡訊傳來兩張照片，還附上一句：「終於完成了。」飢腸轆轆的我，看到照片立刻開玩笑回一句：「知道老媽還沒吃早餐，寄了鬆餅蛋包來了？」女兒回覆：「唉呀！老媽，那是我家老大的太陽系專題報告。」

大外孫女剛滿九歲，就讀小學三年級，是一個活蹦亂跳、愛瘋愛玩的中美混血小女孩，有別於她的美國白人祖母，我這個台灣人，自從她和妹妹出生，就要她們以「阿嬤」相稱。

她們自小和我親近，所以自己動手做完報告後，就迫不及待地要媽媽傳照片分享給阿嬤看。

美國學校要讓孩子動手動腦的專題報告特別多，奇怪的是小學三年級學生，竟然也有專題報告的寒假作業。據說放寒假前，就知道要做這個報告，但是聖誕節、新年、生日接踵而來，她們忙得不亦樂乎。

忙完九歲生日派對，母女終於有了空檔，能趕在開學前做專題報告。先是女兒在外孫女的指令下，替她用快刀切下一片硬紙盒，女兒怕孩子中漆毒，又幫忙噴了藍漆當天空，此後就只是偶爾給點小建議，讓小女生自己手腦並用了。

小女生看中她媽媽的手工材料，把大大小小的泡沫塑料球，刷上各色水彩當星球，再用可以吃的閃亮配料食品當星星、用可彎曲的泡棉做星河，三年級的孩子在一個星期內，一邊花腦筋設計一邊動手做，外加一旁添亂卻偶爾也有好主意的一年級妹妹，把太陽系九大行星搞清楚位置，模型就有模有樣地做出來了。

我家女兒自小就愛動手烹飪，也愛做工藝、東縫西剪。自從她上了初中，只要家中買了需要自己拼裝的家具，總是她帶著老爸一起動手，看圖按部就班拼湊完成，所以她是我們家中的小工頭。

女兒婚後連生兩個女兒，自幼兒園開始，每到節日送老師禮物，都是她們母女三人自己設計圖樣及選材料，然後動手做。兩個小外孫女自小就跟著媽媽動手玩，很有創意地做糕餅、拼圖、疊樂高及手工藝，平日一有空就動手做的功力，便在專題報告中展現出來了。

回想我們兩老，先生是台灣最佳學府、美國最佳大學博士班出身，但頭腦靈光、雙手笨拙，是光說不練的最佳代表。我們在美國出生的一雙兒女，讀中小學時的手作課業，就曾經整死我們，我們常常雙手一攤，說聲：「幫不上忙，我們不會。」就糊弄過去，每次都只能讓小孩自生自滅，幸好他們很會考試，能把分數拉上來。

美國的教育理念是手腦並用，從做中學，在女兒的巧手引導下，外孫女還真能用腦設計動手做，從她的第一個專題報告的照片看來，我心中對三件事感到欣慰不已。首先，幸好當年我們只死記知識的毛病，沒教給她們；其次，遠離了需要協助兒女動手做專題報告的噩夢；第三，釋懷了當年不懂如何引導兒女做專題報告的愧疚。

大孫女的太陽系專題報告交卷了，想來我的育兒篇倒也沒交白卷，此生樂事記一樁。

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