自從兒子去洛杉磯 （Los Angeles）上大學以後，課業壓力比較大，很少打電話回家。這天，兒子突然打電話給我，我一問之下，才知道原來兒子失戀了。

說起來，兒子的戀愛史很早就開始了，都說我們矽谷 （Silicon Valley）男多女少，男生很難找女朋友，但兒子是個例外，誰讓他長得好看呢！從小就有女生主動追求他，他懵懵懂懂地就開始談戀愛了。高中畢業時，他跟當時的女友分別考到不同州的學校，只好異地戀，可惜沒堅持多久就散了。他又無縫接軌地交了現在這個女友。

說起來這個女孩還滿可愛的，人長得漂亮，個性也活潑，還是個美妝小網紅，時不時能得到商家贈送的化妝品，有些她用不了，還請兒子轉送給我。兒子跟她非常談得來，還說他之前認識的所有女孩中，他最喜歡的就是這個女孩。

他們兩人甜甜蜜蜜，你儂我儂了好一陣子，最近突然出問題了。女孩發現兒子的Instagram還跟前女友連著，沒有拉黑前任，偶爾他們還有互動，這下子女孩受不了，當下提出分手。兒子一聽傻眼了，還是極力挽留，女孩說給大家兩星期時間，彼此都思考一下，未來兩個人還要不要在一起？兒子一時沒了主意，就找我商量。

我問兒子：「你是不是還愛她？」兒子說：「是的。」我說：「那你就做一些事去把她追回來。」我又提醒他，不過你做了這些努力，還是有兩種結果，一是她回來了，你們和好如初；二是她依然決定分手，那你也得接受現實，不要死纏爛打，繼續往前走。你們都還年輕，以後也都能找到適合自己的對象。

兒子做了一些努力，果然女孩還是決定分手，不再回頭。兒子又打電話回來，講話唉聲嘆氣的。我奉勸他：「你現在應該多交一些朋友，跟新朋友出去玩玩，這樣就會慢慢淡忘這件事。同時你也要檢討一下自己，在這段感情裡，哪些地方做得還不夠，還有什麼要改進的地方？」他回憶了一下說：「我覺得我是一個挺好的男友，會製造驚喜，也很體貼人。不過我太依賴女孩的決定，什麼事都是女方提建議，我自己也應該主動做一些事。」

我和兒子說：「知道自己的問題所在，這樣很好，以後再談戀愛就知道該怎麼做了。」兒子表示，最近還是有其他女孩追求他，但他暫時想以學業為主，不想太投入感情世界了。

到了周末，我打電話給兒子，他說他跟朋友出去吃飯了看樣子，他是真的從失戀中走出來了，我也就放心了。