七歲的兒子鋼珠經常冒出妙趣橫生的話語，令人嘖嘖稱奇。

有一回他摔跟頭，把腿跌傷了，直怪自己笨，我安慰他說：「我小時候也常常摔跤，因為腳太小，走路不穩。」他聽到後馬上說：「我希望我的腳將來長得比爸爸還大，最好能長到二米。」

鋼珠畫畫時，我問他畫了什麼？總常得到奇奇怪怪的答案，例如他說：「這不是樹葉，是樹鬍子。」、「這是麵包手機，把它放進烤麵包機充電，一彈出來就說明電充好了。」

我接他放學時，在回家的路上，他老跟我聊天，有一天他很安靜，快到家門口了，他才拍拍腦袋說：「啊！剛才是一段多麼尷尬的寂靜。（Well,that was an awkward silence.）」我聽了忍不住笑，後來查到awkward silence被翻譯成「冷場」，反倒不如原味那麼有趣了。

我給鋼珠買了一個氣球 ，他好奇氣球為什麼會飄起來？我說因為裡面充了氦氣，他激動地喊：「如果我吸進好多氦氣，是不是也能飛起來？」

有一天晚上，鋼珠神祕地和我說他有一個夢想，我以為是什麼宏圖大志，結果他說：「我想把太陽拽得離地球近點，這樣它就能把我烤熱點，我一發燒，就不用去上學了。」好吧！這個夢想確實很宏偉。

還有一次，鋼珠問我：「媽媽，如果科學家把我的左半腦拿走，讓我從一數到十，我只能數出一、三、五、七、九；如果換成拿走我的右半腦，我只能數出二、四、六、八和十，對吧？」

鋼珠說話出其不意，又十分善解人意。他看到我站在體重計上嘆氣：「唉，我又長了兩斤，這可怎麼辦？」他連忙開導我：「媽媽，沒事，看妳瘦骨嶙峋的，身上長得一定都是骨頭。」

冬天早上很冷，我們等校車時他問我：「這麼冷的天，會有人凍死嗎？」我說：「有的，一些小村子裡的老人恐怕熬不過去。」鋼珠繼續問：「是不是因為他們窮，所以房子特別小，連廚房都沒有，這樣他們就不能煮吃的，人吃不了東西就會餓，一餓就冷，於是凍死了？」我解釋說道：「你說的不是完全沒道理，但主要是因為他們家裡沒有供暖，衣服也不夠。」而後鋼珠連忙說：「那我把最厚的被子給他們，他們就不怕冬天了。」

鋼珠去小朋友家玩蹦床，看到蹦床裡有幾片落葉，就蹲下來用手攏起落葉往外扔。小朋友說：「這些葉子平時都是我媽媽掃，咱們等她來收拾吧！」鋼珠搖搖頭：「你媽媽夠忙夠累了，還是我來吧！」這樣的話，不管是誰聽了心裡都會暖洋洋的，我為我有一個可愛懂事的孩子而自豪。