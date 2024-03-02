當年外子飛來佛羅里達州和我相會後，免不了要去當地最有名的景點迪士尼 樂園（Disney World） 參觀遊玩。

有一天，他在外頭遇到一個度假屋村推銷員，說有免費早餐供應，聽一下說明介紹就可以了。 窮學生一聽到有免費食物總是很心動的，就問我要不要去參加？我想了一下說，我們根本沒有買度假屋的條件，早餐又不是多貴，只怕到時候被推鎖員纏住耽誤遊玩行程，他也作罷了。

過了幾年有了兩個小孩，計畫家庭旅遊，還是得帶他們南下去迪士尼樂園。同樣地，有人看到我們攜家帶眷的，鼓起三寸不爛之舌說服我們，每年可以帶孩子來度假多好啊！我們衡量自己的條件，工作尚未穩定，以後如何是未知數，哪敢奢望每年都能來此度假；加上已經聽聞一些退休老人被迫當場簽約，否則就不讓離開的新聞，我們感謝推銷員的好意，就趕緊說再見了。

搬到西岸後，發覺同事有人每年都去度假一個禮拜，他告訴我，看手中持有點數來決定可以申請的度假地點和時段。基本上每一戶只擁有某個度假屋一個星期的使用權，但是每個月都得付錢，好比五十二人共有一個度假屋，大家要申請什麼時間住進來。這位同事說累積的點數越多，就可以申請較受歡迎的景點和好時段，需要事先向房屋管理公司申請。

我也聽說有的是每年固定去某一個地方，你不去的話，可以轉租出去，看你當初的購買條款規定。這些比較適合已經落地生根的居民，不會常常搬家換地方。

住在北加州 灣區，冬天太浩湖山上下雪時，我們也曾羨慕那些擁有度假公寓的人可以就地使用，不必去搶昂貴的旅宿，就近享受滑雪的樂趣。可是再想一下，一年有多少機會去同一個地點度假？夏天可以去游泳划船，冬天滑雪，不就是一、兩個星期的時間嗎？夏天和冬天各跑一趟休假就差不多了。自忖我們的口袋夠深嗎？每個月房屋貸款 再加管理費用，不是每一戶人家都有那個條件可負擔的。

我們有一個朋友在南加州拉古納海灘（Laguna Beach）有一間度假公寓，每年固定去那裡度假一星期；也有人在墨西哥坎昆（Caucun）、卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）有共享度假公寓（time-shared），看個人喜好決定購置地點，通常都在風景秀麗之地。

幾年前，我們開始搭乘郵輪旅行，按照行程去不同的地方看看走走，不是像度假屋限定在固定地點和時段，我們的度假屋夢就換到了郵輪的某個艙房裡。在郵輪上吃吃喝喝，靠岸後就下船參加陸地旅遊，看看當地的人文地理、風土人情，也達到休閒度假的目的了。