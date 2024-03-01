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薩布麗娜湖秋景

曾華容
薩布麗娜湖的秋景山色。（圖／作者曾華容提供）
薩布麗娜湖的秋景山色。（圖／作者曾華容提供）

去年秋末走出家門，沿著社區街道漫步，落葉飄滿地，耀眼的金黃色和紅綠相間的葉子及枯枝，展現在眼前，宛如一幅上了色彩的秋意圖。

這些美麗的秋景，讓我憶起疫情前，我和外子開車南下與住在波莫那（Pomona）的妹妹及聖地牙哥（San Diego）的姊姊會合。由妹夫開著車子，帶外子及我們三姊妹一行五人，一起去因約國家森林（Inyo National Forest）觀賞黃葉舞秋風的景色。

車子一路駛向一六八號公路，一波又一波的車潮來了又走，終於抵達國家森林。身處深林中，一片橘黃交錯中參雜些綠意的白楊樹，點綴山野，黃葉飄舞，讓人彷彿置身在一幅美畫中。

車子停在路旁，爬過一片白楊樹林的山坡地，映入眼簾的是群山環抱下的湛藍湖泊。四周布滿石塊，山腳下的薩布麗娜湖，在陽光照射下波光瀲灩，波平水靜，在無風時可以看到大湖深處的碧綠。湖邊坡地上點綴著一簇簇宛如盛開的黃橘色花朵，讓秋天的樹林變得五彩繽紛。徜徉山水間，讓許久未接近湖光山色的我們，頓時眼明心亮，忘了生活的煩憂。

薩布麗娜湖（Lake Sabrina） 位於加州畢夏普（Bishop） 西南方，往一六八公路走到盡底，為築水壩而成，水壩建成於一九○七年，為水力發電廠提供源源不絕的水流。霍布斯是加州內華達電力公司建造大壩的第一任總經理，該湖以C.M.霍布斯的妻子薩布麗娜夫人名字而命名。湖邊有一間咖啡館及碼頭並提供租船服務，在寧静的湖畔悠閒漫步，夏天可在此避暑、垂釣或泛舟。

薩布麗娜湖邊是加州賞黃葉秋色的熱門景點，也是步行和騎越野車的最佳去處，更是愛好攝影者的天堂。我們長途跋涉，原本期盼可以看到漫山遍野的金燦亮麗盛況，可惜去得太早，沒遇上高峰期，不免有一點小小失望。但是能呼吸到清新的空氣，沿途看山看湖賞黃葉，聽潺潺水流聲，是久居城市的人，最大的享受。

置身在秋詩般的薩布麗娜湖中，讓人深深體會春去秋來、寒來暑往的四季遞換美景，以及造物生生不息的循環和神奇。尤其三姊妹在百忙之中，能聚在一起出遊，滿溢幸福更覺溫馨，人生能有幾回如此好機遇。

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