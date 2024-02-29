一大早冒著寒風冷雨，我趕到南加州 河濱郡小鎮上的活動中心，看看有沒有提供免費報稅 的服務。

因為大雨又是二月的第一天，本來很多要來報稅的人都佇足不前，我也僅是試試看自己的運氣，能不能趁機找個空檔，把一年一度最煩人的報稅提前完成。我只有簡單地帶了前年的報稅資料，還有去年的報稅單據，一個人瀟灑地出門了。

AARP（美國退休 者協會）是一個頗富盛名的樂齡協會，每年都會召集一些退休的稅務人員，免費為社區提供報稅服務。其實每個人的報稅資料都存在美國國稅局的電腦，按理說，應該打上自己的姓名及認證號碼，就會自動算出該補繳或是該退款的金額。

根據網路消息，今年個人報稅至少二百二十美元，若要逐項扣除報稅Itemized deduction，則要三百二十美元以上；若牽涉到投資抵稅，或是更複雜的表格，則價錢更高。

TurboTax和H&R Block在好幾年前，就要花費八、九十美元，才能買到他們的電腦軟體來報稅。今年跟往年一樣，又有一些新規定，只是比較仁慈一點，因為通貨膨脹緣故，打稅的標準相對降低不少。

實際上，如果自己拿報稅表格及一個計算機去運算，大概花一個月時間也搞不完。因為美國的稅務實在太複雜了，沒有專業人員用專門報稅的軟體，根本是緣木求魚，往往最後反而需要補交一大筆稅金，完全得不償失，是為夢魘也。

夫妻若合併報稅，必須兩人同時都在場，幸好老婆就在隔壁的圖書館大樓上班，報稅的義工也特別通融，只要我帶著同意書，請老婆簽名即可辦理。

義工打開電腦找出我前年的報稅紀錄，然後仔細地把收入資料逐一輸入到電腦，但發現有一筆前年七百美元的疫情救濟金，卻消不掉。報稅是報前一年的稅收，如果消不掉的話，就要當成去年的收入，等今年的報稅時，就必須要繳稅。

這一天僥倖地排到第三位，沒等多久就開始接受報稅服務，經過一個多小時的輸入資料，然後再等第二個稅務專家來重複檢查。一切檢查無誤，等簽完名，然後由電腦下載，直接完成網路報稅。

雖然有前年的報稅紀錄，但老婆沒帶在身邊，報稅義工還是要借看一下老婆的駕駛執照，核對一下生日及簽名無誤，才完成一年一度的報稅任務。

三十多年前，雷根總統即倡議，只要輸入個人資料，十分鐘內足不出戶即可完成報稅，看來永遠是天方夜譚吧！簡化報稅牽涉巨大的利益衝擊，越是複雜，就越需要專業的服務，今年能把報稅順利完成，可以用感恩戴德之心，謝謝那些義工們提供免費的報稅服務。

下次報稅時，提醒自己千萬記得要帶一盒美國人愛吃的甜甜圈，去犒賞那些義工們，否則真有點不好意思呢！