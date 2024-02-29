我有一群暱稱為「糯米團」的老友，都是二十多年前，大家剛移民到北加州 聖荷西時，小孩念幼兒園或是小學時認識的朋友。大家當時在美國這個陌生的國度相遇，不分種族國籍互相扶持。

放假時，我們會相約一起帶孩子出去踏青或是找個地方聚餐，那是一段充滿歡樂的熱鬧日子；隨著時間流逝，「糯米團」人數因為先生工作變遷，家中發生變故或是孩子的就學問題，選擇搬到了其他城市居住而慢慢減少。雖然大家四散各地，但還是常常保持聯繫，關心彼此的生活。

「糯米團」成員中，個個臥虎藏龍，有的團員廚藝精湛，煮一桌色香味俱全的滿漢全席絕對沒問題；有的是手作達人，不論是編織毛衣、圍巾，還是手工縫製袋子，成品都讓人驚豔不已；有的把家裡前後院種滿各式各樣的花草樹木，走在其中，彷彿置身於美輪美奐的公園；還有團員利用家裡多餘的房間，經營了民宿，她們擅長做行銷和財務管理，生意好得不得了，就算是疫情 前後，也沒有受到太大的影響。

我大概是「糯米團」當中，最沒有才藝的媽媽，除了日常的煮三餐和做家事以外，其他事情一概不拿手。隨著孩子大學畢業開始獨立生活，我開始感嘆自己把美好的青春歲月，全部貢獻給孩子和家庭，只當個全職的家庭主婦。這麼多年過去，年過半百，沒有一技之長和興趣的我，該何去何從？於是常常感到不滿。

我開始向先生抱怨人生不公平，我和他一樣都是大學畢業，為何他可以繼續成就他的夢想，我就必須待在家裡當個外傭？為了打發無聊又憤憤不平的人生，我開始每天上網追劇，看一些網路上流傳的搞笑影片或是某個醫生教導老年人如何預防失智症、骨質疏鬆和增加免疫力 的文章。

露西是「糯米團」活力最充沛的一個，瑜伽和皮拉提斯從年輕跳到老，從來沒有停止過。她鼓勵我說：「人生短暫，我們照顧家庭的責任已經完成了，接下來要過自己的人生。與其每天待在家裡嘆氣，不如開啓人生下半場的第二春，過去沒有才藝沒關係，現在開始學一點都不晚，想想看自己對什麼有興趣，就從那裡著手。」

我想了想，發現寫作是我的愛好，這想法來自於去年媽媽的告別式上，需要一篇祭母文，禮儀師傳來一篇從網路下載的制式祭文，我對這篇内容浮誇又詞不達意的文章感到十分厭惡，於是決定自己親手寫一篇感念媽媽的祭文。在一邊寫一邊落淚的過程中，發現文字之美，除了可以表達説不出口的悲傷和遺憾，也可以清楚勾勒出内心的思緒和感動。

以前從沒想過，自己會沉醉在寫作帶來的生命力和自我價值提升。為了寫出更好的内容，我開始大量閱讀書籍和文章，原本一直窩在電腦前不用大腦思考的我，開始每天到小區附近走走，或是開車到遠一點的風景區，體驗一下不同的人生，以增加寫作靈感。如果投稿的文章，幸運地被採用刊登，就會迫不及待地分享給「糯米團」的成員，他們都會開玩笑地稱讚我是「被家庭耽誤的作家」。說作家真是不敢當，我還差了十萬八千里，只期許自己能一直寫下去，用文字和心去感受美麗的世界。