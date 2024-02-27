科技發達帶動全球經濟增長，也影響到許多人的生活，除了大家都耳熟能詳的3C產品，我的鄰居都在居家環境上，裝置了設有攝像功能的各種設施。

我住在加州矽谷 ，附近有多個世界上知名的科技公司，例如蘋果電腦、谷歌 都是在十分鐘左右的車程，鄰居們大多數是這些公司的工程師。最普遍的是裝設有攝像的門鈴，我有事造訪鄰居時，都會不自覺地對著門鈴整理一下頭髮，心中暗笑自己的心理狀態。有時候，鄰居門口有包裹多日未拿進屋，我會留言交代鄰居，然後拿到我家代管幾天。

除了門鈴，很多鄰居也裝設攝像監視器，在監視距離內的情況都可以一目了然。有些鄰居在車庫門口也裝上了，可謂是防範周全；相對的，其他鄰居也享受到這樣的功效，宵小惡人看到那些監控器，自然會心生恐懼，另尋目標。

幾個月前，一家鄰居的汽車被偷走，幸好隔鄰裝有監視器。賊人是兩個夥伴，一個開走鄰居的車，一個開他們的逃路車。不到幾天，警察在高速公路邊找回失竊的車輛。警察告知鄰居，偷車賊想起了監視器，擔心逃路車已經被錄影，作賊心虛，只好把車丟棄在路邊。

凡事都有正反兩面，我的斜對面鄰居，最近幾個月頻頻傳來他在監視機拍攝的畫面給我，在我的前院影像中，可看見鳥類在我家圍欄上的畫面，他傳來的頻率太高，令我感到被窺視，心理有點不舒服，我只好跟這個白人工程師溝通，請他停下來。

高科技保護我們的安全，增強守望相助，但是凡事都是過猶不及，要靠我們自己定奪。